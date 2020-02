Knalliges Programm mit viel Lokalkolorit

Der „Bunte Abend in Uissigheim“ entpuppte sich auch dieses Jahr wieder als echter Anziehungspunkt für das fastnachtsbegeisterte Publikum.

Uissigheim. Die Narren in der Stahlberghalle sahen sowohl freitags als auch samstags viereinhalb Stunden lang ein tolles Programm mit reichlich Tanz, diversem Klamauk, hintergründigen Wortbeiträgen und ordentlich Lokalkolorit. Ein närrisches Dreigestirn mit Wolfgang Bundschuh-Nahm, Marco Alter und Andreas Walz führte gekonnt und wortgewandt durch den Abend. Sie begrüßten die Abordnungen der Nachbarorte mit „Äiwi Voul“, „Die Bäse hoch“, „Hacke dicht“, „Hokemo zieh nei“ und „Groasmückle fliech“.

Den Start vollzog die Kindergarde Külsheim mit einem forschen Gardetanz, von wissender Stelle mit „tolle Performance, wirklich klasse“ kommentiert. Die Kindergarde Gamburg schloss sich in gleichermaßen überzeugender rhythmischer Weise an. Der Uissigheimer Fastnachtsorden greift ein örtlich vieldiskutiertes Thema auf: „Das Feuerwehrhaus ist sooo klein. Das Auto passt grad rein.“

Sich der Weiterbildung gewidmet

„s´Anna und s´Ulla“ (Anette Haag und Ulrike Walter) widmeten sich der Weiterbildung, speziell dem Thema „Das Schweigen der Männer“. So nutzen Frauen mehr als doppelt so viele Wörter am Tag wie Männer, müssen sie den Männern doch alles zweimal erklären. Da kam der holden Weiblichkeit doch der Gedanke, das Wörtertransplantationszentrum in Würzburg aufzusuchen, um ihren Männern eher unbekannte Wortgebilde wie „Schatz, ich räume die Spülmaschine aus“ einzupflanzen. „Wörterüberschuss-Geschenkgutscheine“ indes kaufen Frauen für redselige Freundinnen.

Bei der Begrüßung des Külsheimer Prinzenpaares machte Alexander Difloé (Präsident der „Brunnenputzer“) von seinem Rederecht Gebrauch, um Beifall umtost eine Hymne auf „Üssi uff de Höh’“ zu singen. In der Zugabe schickte er den neckischen Gedanken hinterher, „so geil wie Külse wärd halt Üssi nie“.

Als weitere tänzerische Augenweide erwies sich die Schautanzgruppe des Königheimer Karnevalsklubs. Diese zeigten nach Motiven des kleinen grünen Drachens „Tabaluga“ eine mit allerlei dynamischen Elementen gespickte Bühnenshow. Es folgte durch die Uissigheimer Vereine närrischer Dank an Fritz Krug, der die örtliche Fastnacht über die letzten Jahre als Mitglied im Dreierrat und mit aktiven Beiträgen aus dem Ortsgeschehen mitgestaltet und sich nun entschieden hat, etwas kürzer zu treten. Am Samstag wurde Erwin Martini in Würdigung seiner langjährigen Aktivitäten zum „Ehrenfastnachter“ ernannt.

„Der Besewärt“ (Clemens Haag) berichtete in Wort und Gesang von lauter kleinen Geschichtchen, welche stetig zum Lachen anregten. So habe man lange den Ratschlag der Oma befolgt, „esst den Teller leer, dann gibt es schönes Wetter“ und nun als Folge die Klimaerwärmung. Zum Thema „Fremdgehen in der Ehe“ hatte der Besewärt die Begründung parat, eine Ehe sei solch eine Belastung, „die kannst du mit einer Frau alleine nicht ertragen“.

Das von Lokalkolorit durchtränkte „Ortsgeschehen“ wurde auf andere Art aufbereitet. Andreas Walz und Marco Alter erzählten davon gemeinsam und häppchenweise über den halben Abend verteilt, „immer e bissle“, und auch mit geschärftem Blick auf die Nachbargemeinden. So seien „in Hunde zwei Leut’ fürs Feuerwehrauto abgestellt, einer dreht die Sirene und einer hält es Blaulicht raus“.

In Uissigheim selbst „muss der Gero immer in die Kirch’, wenn eine ist“, dabei die Eingangstür zum neuen Feuerwehrhaus „selber zuparke, sonst macht des ein anderer und sie komme nicht ans Feuerwehrauto, falls es während der Kirch’ brennt“. Unter allgemeinem Gelächter war auch zu hören, dass Pater Joachim im Bayrischen Fernsehen so überzeugend war, dass der Bürgermeister ihn zum neuen Touristenführer ernannt habe und dass wegen des angedachten Turms auf dem Stahlberg alle Vögel einen Flugplan bekämen und der Ortsvorsteher den Fluglotsen mache.

Danach erfreute die Elferratsgarde des Königheimer Karnevalsklubs das Publikum mit einem auf maritimen Motiven basierenden, rundum geglückten Schautanz. Der „Bautrupp International“ belebte mit einem gespielten Witz, in dem eine männliche Fee per Zauberteppich Wünsche verteilt. Nachdem alle Polen einen Mercedes und jeder Türke einen Harem hat sowie die Mauer weg ist, galt die Pointe, „mir reicht ein Cappuccino“. Der Gardemarsch der Juniorengarde Külsheim griff Präzision und Synchronität früher Vorbilder trefflich auf, verband dies indes mit reichlich Anmut und schön gemeisterten Schrittfolgen.

Ortswichtige Themen

Klaus Kuß beschäftigte sich in der Bütt’ ortswichtigen Themen in gereimter Form. Er philosophierte über die Falten eines Mannes, diese zeugten von Weisheit und geistiger Potenz, meinte zu Steinen von einem Abriss in Üssi, „die könne des Külsheimer Klima nicht verdrache“. Das neue Haus für das Feuerwehrauto werde in „spätestens in 50 Jahren zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt“ und Uissigheim wolle sich nicht von Külsheim lösen, „ihr habt uns noch 100 Johr am Hals“. Kuß konterte abschließend die Worte des Präsidenten der Külsemer Brunnenputzer mit „erstens liegt Külse nit uff der Höh und zweitens is Üssi doppelt so schöö“.

Die „Gruppe Harry“, diesmal als Cowgirls und Cowboys unterwegs, zeigte, dass der Wilde Westen bis uff Uissi reicht.

Das entflammte Publikum wurde Zeuge, wie ein Missetäter aufgeknüpft ward, erlebte bei Musiken wie „Shenandoah“ oder „Bonanza“ Schlägereien, Pokerspiel im Saloon und schmissige Tänze, insgesamt ein feurig buntes Potpourri ferner Zeiten.

„Marco und Nobbi“ (Marco Alter und Norbert Gros) wollten einen Urlaub buchen, Abfahrt „Üssi Hauptbahnhof“, war doch zuletzt Aktivurlaub in den Bergen angesagt, „Dörlesberg, Rauenberg, Miltenberg“. Sie hatten lebensechte Ratschläge parat, „gegen Durchfall hilft Handstand“, und meinten, beim Wunsch nach ewigem Leben helfe „heiraten“.

Wohl lebe der Mann dann nicht ewig, aber der Wunsch lasse nach. „Nobbi“ beschäftigte sich in guter alter Slapstickmanier mit einem Strandmöbel und beide hatten schließlich nur noch einen Gedanken: „Wenn die Klima-Gretel rauskriegt, dass im Bier CO2 ist …“.

Ulli Adelmann von den Külsheimer Brunnenputzern sang nach der Melodie von „Babicka“ eine musi-kalische Liebeserklärung an Uissi. „Frotzeln, hänseln, feiern, lachen, sich verstehen, das ist Uissigheim“, „herrliche Geschichten können wir berichten“ und pointierend „wir brauchen dich und wollen dich, bleib bei uns, Uissigheim“.

Marco Alter ergänzte zum Thema „Üxit oder doch nicht“ nach einer gereimten geschichtlichen Rück-schau („investiert wird nur das Minimum, das nehmen wir euch langsam krumm“) sowie der Erkenntnis („jetzt komme die Sache endlich in Fahrt, von Stahlberghalle, Turm bis Ortsdurchfahrt“) diese Essenz: „Doch entschieden haben wir zu bleiben, wollen weiterhin bei euch verweilen.“

Gelungene Choreographie

Das Männerballett „Stahlberghüpfer“ zeigte, anfänglich in der Toga gewandet und dann in der Kampfmontur des alten Roms, in einer gelungenen Choreographie männliche Tugenden wie Kraft und Tapferkeit tänzerisch entfaltet. Montur, Anmut und Eleganz überzeugten ebenso wie gewagte dynamische Elemente.

Wo es den Herren des vorherigen Auftritts vielleicht doch etwas an Grazie gebrach, das holten die „Showtanzmädels“ zum Abschluss eines abwechslungsvollen Programms doppelt und dreifach nach. Sie entführten rhythmisch ausgewogen und mit bewegungsintensiv in die inzwischen ferne Zeit der musikalischen Oldies der Bands der 90er-Jahre.

Ein schmissiges Finale mit schließlich allen Akteuren auf der Bühne leitete über zum gemeinsamen Feiern.

