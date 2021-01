Kleinod ist ein Ort der inneren Einkehr

Die 150 Jahre alte Dreifaltigkeitskapelle auf dem Stahlberg in Uissigheim ist für die Einheimischen bedeutsamer Bestandteil des örtlichen Lebens. Die Kapelle wird derzeit im Inneren saniert.

Uissigheim. Das kleine Gotteshaus war im Jahr 1870 mittels tatkräftiger Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger gebaut worden. Hauptguttäterin war damals M. Anna Hübner, genannt „Tante Nanni“, sowie deren Schwester Regina. Nach dem Willen der Hauptguttäterin ist das Gotteshaus der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gewidmet.

Verzögerung wegen Corona

Im Jahr 2020 wurde die Uissigheimer Kapelle 150 Jahre alt. Das Jubiläum sollte am Dreifaltigkeitssonntag am 7. Juni gefeiert werden, möglichst nach einer gelungenen Generalsanierung. Die entsprechenden Weichen waren vom Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit Külsheim-Bronnbach gestellt. Bauträger ist die Pfarrgemeinde, von der Erzdiözese Freiburg gibt es 25 Prozent Zuschuss, Absprachen mit dem Denkmalamt Stuttgart und dem erzbischöflichen Bauamt Heidelberg. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie verzögerten die Vorgehensweise entscheidend.

Die Uissigheimer sind mit ihrer Kapelle von Kindesbeinen an eng verbunden. Fritz Krug rezitiert spontan aus dem Gedicht von der Bergkapelle: „Er sah ein Kirchlein ragen auf den Höh´n im Morgenstrahl. Hell ein Glöckchen klang hernieder von des steilen Berges Hang.“

Verbundenheit mit der Kapelle

Der Uissigheimer Paul Berberich, der mit Unterstützung seiner einheimischen Mitstreiter viele der jetzt anfallenden Sanierungsarbeiten persönlich durchführt, erinnert sich an die Renovierung der Jahre 1967/68. Damals sei in der Kapelle, vom Kirchenbauamt initiiert, alles entfernt und der Zeit gemäß ganz nüchtern modernisiert worden. Nun solle alles einladender werden, vom Gestalterischen her schöner als in den 1960er Jahren.

Auch Gerold Kaufmann erachtet es als gut, dass die Kapelle renoviert wird. Diese sei ein Zeichen der Frömmigkeit der Region, für ihn jedes Mal eine Bereicherung, dort mit einer Prozession zu sein oder für sich alleine zur stillen Andacht. Er erinnert sich, als kleiner Bub mit seinem Vater in Niklashausen Altarsteine geholt zu haben.

Eingriffe rückgängig machen

Paul Berberich unterstreicht, die Kapelle sei ein erhaltenswertes Kulturdenkmal. Er erläutert, ortsansässige freiwillige Helfer hätten dafür bisher etwa 150 Stunden beim Ausräumen, beim Entfernen des Klinkerbodens und des anfallenden Schuttes geleistet, seine eigenen erbrachten Stunden zählt er nicht. Der Fachmann verweist darauf, dass mancher Eingriff von Ende der 1960er Jahre nun wieder rückgängig gemacht werde.

Sandsteinboden

So sei der Klinkerboden wieder durch einen Sandsteinboden ersetzt worden, unter den Bänken gebe es wie einst einen Gestühlboden aus Eichenholz, auf der Empore habe man wieder Eichendielen eingebaut. Wände seien, wo nötig, trockengelegt worden. Die alte Dispersionsfarbe an den Wänden sei herunter gekommen, so Berberich, nun sei man wieder nahe am Original dran. Auf Wunsch der beteiligten Ämter wurde die Decke nun graubraun gestrichen, die Marmorfensterbänke beseitigt.

Unter der Empore habe man die Holzdecke entfernt und durch Diamantplatten ersetzt. Defekte Butzenscheiben der Fenster seien repariert worden, die Bleiverglasungen intakt geblieben. Man habe in der Kapelle Elektroanschlüsse für Licht gelegt in der Hoffnung, dass im Zuge des Baus des nahen Aussichtsturms und der Schutzhütte Strom auf den Stahlberg komme.

Altar wird nur sauber gemacht

Momentan sind geschätzte 80 Prozent der Arbeiten abgeschlossen. Die Figuren der 14 Nothelfer werden ausgebessert und auf der linken Seite zwischen den beiden Fenstern montiert, die Figuren des heiligen Antonius und des heiligen Franziskus erhalten passende Plätze, das „Schönstattbild“ kommt rechts zwischen die beiden Fenster. Der Altar wird „nur“ sauber gemacht, später kommen die Bänke wieder rein. Ein geschichtlicher Hintergrund ist auf der Eingangsseite innen vorgesehen. Hinsichtlich der Ausgestaltung des Chorraums hält sich Paul Berberich noch zurück und kommentiert schmunzelnd, „das soll eine Überraschung werden“.

Tolles Engagement

Hanno Roters vom erzbischöflichen Bauamt lobt hinsichtlich der Sanierung das gute bürgerschaftliche Engagement, die Kapelle sei schön gelegen, heimatkundlich wertvoll und auch wert, dass man sich um sie kümmere. Man habe vor Ort die richtigen Handwerker, die Baustoffe seien gut gewählt und in Paul Berberich die passende Bauleitung.

Wunderbarer Glockenklang

Die Uissigheimerin Marliese Berberich verbindet mit der Dreifaltigkeitskapelle „innere Einkehr und Andacht“. Elfriede Schneider erinnert an die Wallfahrten zur Kapelle, Leute am Wegesrand schlössen sich an, an der Kapelle werde gesungen und gebetet: „richtig schön“.

Ernst Walter, der älteste Einwohner von Uissigheim, unterstreicht, die Dreifaltigkeitskapelle habe die Bedeutung eines kleinen Wallfahrtsortes. Er sei bereits in den 1930er Jahren mit seinem Vater zur Kapelle gegangen und habe das Glöcklein läuten dürfen. Josef Nahm ergänzt dazu, er läute auch heute noch wegen des wunderbaren Klanges und um sich erkenntlich zu zeigen.

Gisela Stemmler sagt, sie schaue immer hoch zum Stahlberg und der Kapelle, wenn sich die Möglichkeit dazu biete. Aushilfsmesnerin Josefa Kaufmann erzählt, der Besuch der Dreifaltigkeitskapelle erwecke in ihr stets ein erbauendes Gefühl, auch als sie früher mit ihrer Mutter dort das Dreifaltigkeitslied gesungen habe.

Elmar Hübner, Großneffe von „Tante Nanni“, weiß noch, wie er als Ministrant frühs um fünf Uhr bei der Heiligen Messe an Christi Himmelfahrt dabei gewesen war. Ute Seubert meint, für die Üssemer gelte seit jeher, „mir gehn nuff die Kapelle“, wobei das ganze dortige Ensemble gemeint sei.

Einweihung am 30. Mai geplant

Nun warten alle Uissigheimer darauf, sofern es das Corona-Virus erlaubt, möglichst bald Einweihung feiern zu können. Am besten wäre wohl der Dreifaltigkeitssonntag am 30. Mai 2021.

