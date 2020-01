Kirchenälteste in ihr Amt eingeführt

Külsheim.In einem Gottesdienst wurden die neu gewählten Kirchengemeinderäte der evangelischen Kirchengemeinde Külsheim durch Pfarrerin Heike Dinse in ihr Amt eingeführt. Verpflichtet wurden Katja Engel, Brigitte Kirchner, Monika Krombach und Karin Richter. Pfarrerin Heike Dinse bedankte sich bei den neu Gewählten für ihre Bereitschaft, die Kirchengemeinde in den nächsten Jahren mitzugestalten. Gleichzeitig wurden die aus dem Gremium ausscheidenden Kirchengemeinderäte Margarete Rais und Ulrike Wiesemann durch Pfarrerin Heike Dinse von ihrem Amt entpflichtet. Sie dankte den Beiden für ihr Engagement in den vergangenen Jahren. Das Bild zeigt die bisherigen und neu gewählten Kirchengemeinderäte zusammen mit Pfarrerin Heike Dinse (Mitte). evki/Bild: Emma Pahl

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.01.2020