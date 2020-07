Jung und Alt profitieren voneinander

Das Projekt „Generationsübergreifendes Gärtnern im Hortus Pagsis“ der Pater-Alois-Grimm-Schule ist preisgekrönt – und ein Gewinn für die Schüler sowie für Külsheimer Senioren.

Külsheim. Für das Projekt „Schulgarten“ – inzwischen „Hortus Pagsis“ genannt – zeichnet an der Pater-Alois-Grimm-Gemeinschaftsschule in Külsheim das Trio Rainer Häffner, Matthias Terhaar und Judith Kappes verantwortlich. Initiiert wurde es einst von Häffner. Obwohl der Lehrer mittlerweile pensioniert ist, unterstützt er das Ganze noch immer. Lehrer Matthias Terhaar ist vier Jahre mit dabei, seine Kollegin Judith Kappes knapp vier Jahre. Häffner hatte bereits mit sieben Jahren einen Garten. Kappes studierte Biologie studiert, Terhaar hatte vor seinem Einstieg beim „Hortus Pagsis“ keine Erfahrungen mit dem Gärtnern.

Traum vom Außengelände

Vor Jahren schon planten damalige Schüler den „Traum Außengelände“. Die dabei gesammelten Ideen wurden und werden in 14 Modulen nach und nach mit dem Verein „Naturspur“ in jeweils zweiwöchigen Bauphasen verwirklicht. Dabei war und ist immer die ganze Schule mit dabei, und alle packen mit an.

Der „Hortus Pagsis“ wird rund um das Jahr von Schülern in einer Arbeitsgemeinschaft (AG) betreut. Dieser gehören neben dem Trio momentan 21 Kinder und Jugendliche aus den Klassen vier bis acht an. Halbjährlich wird gewechselt. Die AG ist fest im Stundenplan verankert. Die Schüler kommen wöchentlich während des Unterrichts für zwei Stunden in den Garten. Wegen Corona pausieren sie momentan jedoch. Wie die Betreuer unterstreichen, wäre dieser Schulgarten ohne das System Ganztagsschule so nicht möglich geworden.

„Hortus Pagsis“, inzwischen ein 1500 Quadratmeter großer Drei-Zonen-Garten, wurde naturnah angelegt. Hauptziel ist, unterschiedliche Lebensräume aus der Natur zu gestalten. Die Kinder und Jugendlichen erleben zudem soziale Kontakte. Weitere wichtige Aspekte, die mit dem Projekt in Verbindung stehen, sind Dankbarkeit, Respekt und Verantwortungsgefühl: Man kann für jemanden etwas tun, die Natur gibt meist ein positives Feedback. Wenn mal etwas nicht so klappt wie gedacht, lässt sich Frustrationstoleranz lernen.

In dem Schulgarten können alle glücklich werden, betonen die Verantwortlichen. Die Rückmeldungen der Kinder und Jugendlichen seien durchweg positiv.

Die Betreuer sind immer auf der Suche nach Wettbewerben, an denen teilgenommen werden kann. Denn: „Wir finanzieren uns selbst.“ Jüngst wurde die Teilnahme am Landeswettbewerb „Baden Württemberg blüht“ mit einem Sonderpreis über 1500 Euro belohnt (wir berichteten). Die selbst gestellte Anforderung dabei war, ein Projekt zu planen, das generationenübergreifend wirkt.

Gewinn für alle

Ziel ist, ältere Bürger in den Schulgarten einzuladen, zum Beispiel jene aus der Senioreneinrichtung „Blaues Haus“ in Külsheim. Diesen soll die Möglichkeit eröffnet werden, im Garten zusammen mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und mitzuhelfen. Eine „Win-win-Situation“ für alle: Die Älteren geben ihren großen Erfahrungsschatz weiter. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft setzen die vielen Ideen um. Das Motto dabei lautet: „Gärtnern für Jung und Alt“.

Für den Wettbewerb hat man seitens der Külsheimer Schule Text und Bilder eingereicht, bei der Preisverleihung im Kloster Bebenhausen (Landkreis Tübingen) das Projekt vorgestellt. Der Schulgarten „Hortus Pagsis“ erweist sich als sozialer Ort, alle Seiten profitieren voneinander. Der Sonderpreis hebt die Besonderheit des Konzepts hervor.

Der Projektstart musste aufgrund der Corona-Pandemie allerdings verschoben werden. Nun hoffen die Verantwortlichen, im nächsten Schuljahr beginnen zu können: Doch sie wissen: „Wir müssen abwarten.“

Das Preisgeld von 1500 Euro ist zum Teil bereits ausgegeben oder verplant. So wurden ein Langschlauch und eine Reihe von heimischen Pflanzen angeschafft. Vom restlichen Geld sollen im Herbst unter anderem Wildrosen gekauft werden. Hier gilt der Gedanke: „Je mehr Pflanzen, je mehr Leben kommt hinzu“. Und dann sind auch die Menschen glücklich, die ihren Beitrag zum Schulgarten „Hortus Pagsis“ beitragen.

