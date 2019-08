Inhalt und Bilder lassen Fantasie tanzen

Selbsterklärende Geschichten zu schreiben, lautet das Ziel von Bianca Winter. Die in Eiersheim lebende 41-Jährige wurde von ihrer Tochter inspiriert. Mittlerweile hat sie einen eigenen Verlag.

Eiersheim. „Der kleine Affe und der Mond“ lautet der erste Titel von Bianca Winter. Ursprünglich handelte es sich um eine Erzählgeschichte, die sich die Mutter der mittlerweile siebenjährigen Barbara Johanna für ihre Tochter ausdachte. Die ließ sich aber nicht so einfach abspeisen, wenn sie etwas nicht verstand. Barbara Johanna fragte nach. Bald wusste sie viel über die Lebensweise der Affen, wie sie klettern, wovon sie sich ernähren.

Der Fantasie tat das keinen Abbruch. Denn die schöne Geschichte von der Liebe zum Mond, den der kleine Affe mit seinem Freund dem Vogel teilt und den sie gemeinsam von der Baumkrone aus bewundern, ist ein kleines Träumchen.

Bei ihrem zweiten Buch „Piko. Ein Pinguin lernt fliegen“ ist wiederum ein Tier der Protagonist. Piko lautete sein Name, da Barbara Johanna beim Geschichtenerzählen noch so klein war, dass sie das komplizierte Wort Pinguin zu Piko kürzte. Beim großen Traum vom Fliegen wird der kleine Antarktisbewohner von seinen Eltern unterstützt.

Sie bauen ihm zunächst große Flügel, dann eine Art Paraglider, den Wal Neo zieht, und schließlich einen Hubschrauber, mit dem der Traum vom Fliegen gelingt. „Piko kommt zu seinem Ziel, aber auf seine Art“, merkt die Autorin an.

Kräftige Farben und klare Linien

Barbara Johanna gefallen neben den Geschichten ihrer Mutter auch die Bilder, die von der in Boxberg lebenden Judith Mayer mit kräftigen Farben und klaren Linien mit viel Liebe zum Detail gezeichnet wurden.

„Ich achte darauf, kurze Sätze zu bilden und keine Silbentrennung zuzulassen. Außerdem endet jede Seite meiner Bücher mit einem Punkt, damit Kinder nicht im Satz umblättern müssen“, erläutert Bianca Winter. Vielmehr wünscht sie sich, dass die Kleinen Zeit zum Betrachten der Bilder haben.

Beim Buch über den Pinguin Piko gibt es noch eine Besonderheit. Jeder Figur ist eine Farbe zugeordnet, die sich auch in der Handlung wiederfindet. Am Ende eines Buchs befindet sich ein Glossar, in dem Informationen über die einzelnen Tiere oder Baustoffe wie Bambus erläutert werden. Kinderfragen, so Winters Anspruch, sollen beantwortet werden und keine Fragen offen bleiben.

Viel wert legt die Kinderbuchautorin auf selbsterklärende Bücher. So erzählen die Bilder ebenso die Geschichte wie der Text und sind, wie beim Buch „Das kleine Würmchen“, direkt danebengestellt, so dass sie miteinander korrespondieren.

Anders als der aus Hessen stammende Reim, endet er nicht einfach, indem das Würmchen mit dem Schirmchen durch ein Stürmchen vom Türmchen geworfen wird. Nein, Bianca Winter spinnt die Geschichte auf Bitten ihrer Tochter munter weiter und führt sie letztlich zu einem kuschelig-kinderseeligen Happy End.

„Kinder ab zweieinhalb Jahren können meine Geschichten verstehen“, ist Bianca Winter überzeugt. Fertig geschrieben hat sie bereits eine Einhorn-Geschichte, deren Druck jedoch noch aussteht. Geplant sind Geschichten, die jeweils in drei Sprachen – Deutsch, Englisch und einer weiteren – verfasst sind. Der Autorin schweben neben Französisch, Spanisch und Russisch auch Türkisch und Griechisch sowie Arabisch vor.

Großen Wert legt die Autorin, deren Verlag den Namen „Sternenzauber“ trägt, auf eine ökologische Produktion. Ihre Bücher werden in einem deutschen Unternehmen, das führend im Biodruck ist, hergestellt. Für die Kolorierung werden ausschließlich Pflanzenölfarben genutzt.

Beim Türöffnertag dabei

Am Türöffnertag der „Sendung mit der Maus“ am 3. Oktober beteiligt sich Bianca Winter wiederholt. Um 10 Uhr, so ihre Planung, will sie gemeinsam mit Zeichnerin Judith Mayer, ihre Arbeit vorstellen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019