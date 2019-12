In Modernisierung 160 000 Euro investiert

Eiersheim.Erfolgreich abgeschlossen wurden die Arbeiten am Eiersheimer Gemeindezentrum. Seit Juli wurden neue Fenster in das Gebäude eingebaut.

Wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung heißt, ist das Gemeindezentrum in Eiersheim zentrale Stätte für Veranstaltungen. Die Fenster stammten noch aus der Erbauungszeit des Gebäudes vor fast 60 Jahren. Sie waren inzwischen so desolat, dass sich manche nicht mehr öffnen ließen. Der Külsheimer Gemeinderat beschloss deshalb in einer Sitzung Anfang April deren Austausch.

Die Arbeiten umfassten den Rückbau samt Entsorgung der alten Holzfenster sowie die Montage neuer Aluminiumfenster. Wegen des neuen automatischen Sonnenschutzes waren zudem Elektroarbeiten nötig. Dann wurden alle Fenster neu eingeputzt. Abschließend erhielten die großen Räume jeweils einen neuen Anstrich.

Die Gesamtumbaukosten betragen 160 000 Euro. Die Räume können inzwischen wieder uneingeschränkt genutzt werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019