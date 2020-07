Im Notfall überlebenswichtig

Külsheim.Die Brunnenstadt Külsheim hat vor zweieinhalb Jahren alle Ortsteile mit öffentlich zugänglichen Defibrillatoren ausgestattet und somit ein hilfreiches Netz aufgespannt. Nun ward ein weiterer Defibrillator am Eingang zum Hallenbad 25/12 in Külsheim offiziell in Betrieb genommen.

Bürgermeister Thomas Schreglmann und vier Vorsitzende beteiligter Vereine trafen sich nun vor Ort am Schwimmbad Külsheim. Der Bürgermeister verwies auf die bereits bestehenden Standorte von Defibrillatoren am Eingangsbereich des Feuerwehrhauses in Uissigheim, an den Eingangsbereichen der jeweiligen Gemeindezentren in Eiersheim, in Steinbach und in Hundheim, an der Bushaltestelle in Steinfurt sowie in Külsheim am runden Pausenhof der Schule, an der Markt-halle und am Feuerwehrhaus. Mittlerweile seien auch Hinweisschilder an Straßen angebracht bezüglich der Standorte der Defis.

Schreglmann unterstrich die Wichtigkeit des Themas „Defibrillatoren“, wie vor einigen Monaten ein entsprechender Fall im Hallenbad gezeigt habe. Nun sei ein weiterer Defibrillator für diesen Standort angeschafft. Die Technik der Defis habe sich geändert, was sich auch in steigenden Kosten niederschlage.

Die Anschaffung des neuesten Exemplars sei auch durch finanzielle Unterstützung dreier Vereine möglich gewesen, so der Bürgermeister. Er nannte hier die DLRG-Gruppe Külsheim, die Tauchfreunde Taubertal sowie den Musikverein Külsheim und dankte diesen Unterstützern. Schreglmann sagte weiter, die Ortsgruppe Külsheim des DRK kümmere sich um die Defis und deren Wartung. Zudem biete die DRK-Ortsgruppe eine erneute Informationsveranstaltung/Schulung vo-raussichtlich im Herbst an. hpw

