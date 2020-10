Hohe Kosten ließen Rufe nach „Obergrenze“ laut werden

In der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats teilte Bürgermeister Thomas Schreglmann mit, dass in diesem Jahr kein Jahresabschlussempfang stattfinden werde. Auch der Seniorennachmittag falle aus. Zum Weihnachtsmarkt gebe es Gespräche mit den Vereinen. Ein „Markt Hütte an Hütte“ gehe nicht, auch der Nikolaus könne nicht kommen. Eine Entscheidung falle in den nächsten Wochen. Der Bereich oberhalb des Dreischalenbrunnens, der üblicherweise auch für den Weihnachtsmarkt genutzt werde, könne eh nicht für die Veranstaltung genutzt werden, das das Pächterpaar der „Rose“ den Platz für ein kleines Hüttendorf benötige.

Mit Blick auf Verkehrsmessungen von August bis Ende September in Hundheim in Richtung Steinbach sprach Schreglmann von zufriedenstellenden Werten. 90 Prozent der Messungen hätten ergeben, dass Fahrzeuge mit weniger als 50 Stundenkilometer unterwegs waren, weitere neun Prozent mit unter 60 km/h. Also sei nur ein Prozent schneller als 60 km/h gewesen. Die Anlage stehe noch in Hundheim und werde dann in die Pappelallee versetzt.

Nichtöffentlich haben die Räte dem Verkauf von zwei Hallen in der einstigen Kaserne an Privatleute zugestimmt. In Uissigheim hat die Stadt das landwirtschaftliche Gehöft Froschgasse 6 erworben. Das Haus ist marode, ein Antrag beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum wurde gestellt. Wird dieser bewilligt, soll das Haus abgebrochen werden. Ein Käufer will ein neues bauen.

Nach Anfragen von Eric Bohnet hieß es, dass die Bildung eines Gestaltungsbeirats wegen unterschiedlicher Vorstellungen zur Aufwandsentschädigung nie umgesetzt worden sei. Der angestrebte Tempo-30-Bereich vor dem Steinbacher Kindergarten wurde von den Verkehrsbehörden abgelehnt. Das Konzept für die Uissigheimer Stahlberghalle soll im November vorgestellt werden.

Zur Freistellung der Leitungen der Kindergärten von Verwaltungstätigkeiten laufen mehrere Gespräche – auch mit den Verrechnungsstellen.

Claudia Rösser fragte, ob bei „nicht Gewinn orientierten Veranstaltungen“ in Gemeindezentren oder der Stadthalle die Miete reduziert werden könne. Schreglmann verwies auf den erhöhten Reinigungsaufwand. Man wolle sich die Sache anschauen.

Ein Bürger fragte nach dem Einfluss des Aussichtsturms in Uissigheim auf den Tourismus. Laut Schreglmann steigt in Kommunen mit solchen Türmen die Zahl der Tagesgäste. Die Folgekosten seien überschaubar. hpw