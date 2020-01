Hausstand im Wald entsorgt

Külsheim.Fast einen kompletten Hausstand hinterließen Schmutzfinken in einem Wald bei Külsheim. Zeugen entdeckten den Müllberg am Freitagabend auf einem Waldweg zwischen dem Vereinsheim des Schützenvereins und den Windrädern. Unter anderem haben die Umweltsünder zwei komplette Couchgarnituren, zwei vollständige Sätze Autoreifen, Haushaltsgeräte sowie einen mit Lebensmitteln gefüllten Kühlschrank im Wald abgestellt. Aufgrund der Menge vermutet die Polizei, dass diese mit einem Transporter oder großen Anhänger in den Wald transportiert wurden. pol

