Großer Markt fällt aus

Külsheim.Wie so viele Großveranstaltungen im Land, fällt auch der Große Markt 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer. Dies wurde in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Montag beschlossen. Der Große Markt war vom 10. bis 13. September geplant. Bedingt durch die Corona-Pandemie sind alle Großveranstaltungen mindestens bis 31. August untersagt.

Zwischenzeitlich sind alle umliegenden großen Volksfeste, sei es in Bad Mergentheim, Miltenberg, Marktheidenfeld, Buchen oder Kreuzwertheim abgesagt. Um Planungssicherheit für alle Beteiligten zu bieten und die Kosten im Vorfeld möglichst gering zu halten, musste eine Entscheidung jetzt getroffen werden.

In enger Abstimmung mit dem neuen Festwirt Egerer und Rücksprachen mit den größten Schaustellern haben ergeben, dass sowohl der Festwirt als auch alle Schausteller ihre Betriebe auf Null zurückgefahren haben und eine Inbetriebnahme nur für den Großen Markt unverhältnismäßig hoch ist und kaum rentabel ist. Deshalb würden die bisherigen Schausteller am Großen Markt 2020 größtenteils nicht kommen.

Ob eine kleinere Veranstaltung im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags durchgeführt werden kann, bleibt offen und abzuwarten.

Zuletzt war eine Unterbrechung des Großen Marktes während der Kriegsjahre 1943 bis 1945. Seit 1946 findet der Große Markt nun ununterbrochen am zweiten Wochenende im September statt. Es ist für die Külsheimer das wichtigste Fest im Jahr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.05.2020