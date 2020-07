Gewerbeentwicklung nicht behindern

Bürgermeister Thomas Schreglmann informierte, dass das Gemeindezentrum Steinfurt hinsichtlich der Beleuchtung auf LED umgerüstet worden sei.

Schreglmann äußerte, der evangelische Kindergarten brauche in Kürze eine dritte Gruppe. Als kostengünstigste Variante zeige sich die Nutzung des evangelischen Pfarrhauses. Dort werde entsprechend hergerichtet, die Räumlichkeiten grenzten an das Kindergartenaußengelände.

Der Bürgermeister sagte, man wolle in Zusammenarbeit mit der Pater-Alois-Grimm-Schule und ausgeführt von Gunter Demnig zum zweiten Mal Stolpersteine verlegen. Erinnert werde nun an die jüdischen Mitbürger Kahn (Bergstraße), Bär (Spitalstraße) und Brückheimer (Rathausstraße), die in Külsheim gelebt hätten. Schreglmann nannte Stadtrat Alfred Bauch und Julia Fleckenstein als besondere Unterstützer.

Der Bürgermeister erklärte, Verkehrsdaten für die erste Juni-Hälfte seien auf der Umgehungsstraße L 504 ausgewertet worden. Es habe akzeptable Werte gegeben und einige Ausreißer besonders an den Randzeiten. Auch ausgewertet seien Messungen in Hundheim auf Höhe der Tankstelle, welche gute Werte wie in den Vormonaten aufzeigten. Die Geschwindigkeitspaneelen erfüllten ihren Zweck, man halte sich an Geschwindigkeiten.

Schreglmann informierte, man habe sich in letzter Zeit intensiv mit der Öffnung des Hallenbads 25/12 beschäftigt. Geplant sei der 15. September, die Verwaltung sei gefordert. Der Personalaufwand bei der Reinigung werde wohl doppelt so hoch, weil mehrfach täglich gereinigt werden müsse. Ein Hygienekonzept werde ausgearbeitet. Auch solle das Wasserbecken wieder gefüllt werden auf der Suche nach Folgeschäden.

Uissigheims Ortsvorsteher Klaus Kuß verwies auf die Haushaltsberatung, bei der Mittel für die Stahlberghalle bereitgestellt worden seien, und frug, „ist da schon was gelaufen“. Schreglmann bestätigte, man bereite das Projekt intensiv vor. Heiko Wolpert vom Bauamt ergänzte, die Sache sei stärker forciert auch wegen eventueller Förderprogramme, Ziel sei, im vierten Quartal Entscheidungsgrundlagen zu haben.

Reimund Imhof schlug vor, das mobile Geschwindigkeitsmessgerät auch an anderen Hotspots wie Schneidmühlweg oder Haagstraße zu platzieren, falls dies ein nicht so großer Aufwand sei.

Annette Ries sah den Weg zur verpachteten Viehweide immer noch ausgefahren (Schreglmann: „Wir kümmern uns“), fragte, ob zum Ladensterben in Külsheim etwas von der Verwaltung unternommen werde (Schreglmann: „Der Kunde entscheidet, wir beschäftigen uns mit der Schließung des Stadtladens Ende des Jahres“).

Mit „haben wir auf dem Schirm“ ging Schreglmann auf den Gedanken von Stefan Grimm ein, man wolle im Außengelände des künftigen Kindergartens in der Bürgermeister.-Kuhn-Straße beginnen, Gehölz zu pflanzen.

Auf Alfred Bauchs Frage, ob die Verwaltung zuständig sei für die Schilder am Ortseingang, und auf dessen Hinweis, manche seien „in schlechtem Zustand“, antwortete der Bürgermeister, die Verantwortung sei unterschiedlich und „Wir kümmern uns“.

Matthias Ruff stellte fest, dass es in der Hundheimer Kanalisation gebe es Ratten und diese seien auch schon in Privatkellern herausgekommen. Er wollte wissen, ob sich Privathaushalte wegen eines möglichen Auslegens von Ködern an die Stadt wenden könnten. Schreglmann verneinte, Fachfirmen müssten beauftragt werden.

Stefan Thum freute sich, der Campingplatz direkt neben der Festhalle werde gut angenommen, aller-dings gehe es bezüglich der Fluchtwege „etwas vogelwild“ zu. Der Bürgermeister sah „noch keine Probleme“. hpw