Gestorben für die Jugend und Religion der Heimat

Külsheim.Der Külsheimer Pater Alois Grimm wurde vor 75 Jahren von den Nationalsozialisten hingerichtet. Seit 1984 trägt die Gemeinschaftsschule der Brunnenstadt seinen Namen.

„Die Stunde ist gekommen, dass ich mich rüste zur Heimkehr in die Ewigkeit. In einigen Stunden stehe ich vor meinem Richter, meinem Erlöser und Vater. Es ist Gottes Wille; er geschehe in allem! (. . .) Ich gebe mein Leben für das Reich Gottes, das kein Ende kennt, und für die Gesellschaft Jesu, für die Jugend, für die Religion unserer Heimat.“ – Vor 75 Jahren, am 11. September 1944, schrieb der gebürtige Külsheimer Pater Alois Grimm SJ zwei Stunden vor seiner Hinrichtung im Gefängnis zu Brandenburg-Görden diese Zeilen in einem Abschiedsbrief an seine Mitbrüder des Jesuitenordens.

Vier Wochen zuvor war er vom Ersten Senat des Volksgerichtshofs unter dem Vorsitz des berüchtigten „Hinrichters“ Roland Freisler zum Tod durch das Fallbeil verurteilt worden.

Es war eines von rund 2600 Todesurteilen, für die Freisler verantwortlich zeichnete. Von ordentlicher Rechtsprechung konnte beim Volksgerichtshof und den zahlreichen Sondergerichten keine Rede sein.

Der Prozess

Die Richterrobe und die Prozessordnung dienten nur als Fassade für den erklärten Willen, dem NS-Führerprinzip auch in der Justiz allgemeine Geltung zu verschaffen. Ein Verteidiger war zwar vorgeschrieben. Dieser brauchte aber die Genehmigung des Vorsitzenden, die ihm jederzeit entzogen werden konnte.

Der Prozess gegen Pater Grimm, so schrieb der Pflichtverteidiger Joachim Lingenberg später, sei eine der fürchterlichsten Erfahrungen seiner Laufbahn gewesen.

Der Hass gegen die Kirche und speziell gegen die Jesuiten verleitete den vorsitzenden Richter zu den übelsten Beschimpfungen und Demütigungen. Die Einlassungen und Anträge des Verteidigers wurden rüde abgeschmettert.

Alois Grimm wurde am 24. Oktober 1886 in Külsheim geboren. Der Landstrich wurde damals „Madonnenländchen“ genannt. 1893 im Jahr seiner Einschulung feierten in der Brunnenstadt gleich fünf Neupriester ihre Primiz; auch aus der Verwandtschaft waren schon mehrere Priester- und Ordensberufe hervorgegangen.

Gegen den Widerstand des Vaters, der den ältesten Sohn gern als Hoferben gesehen hätte, wurde Alois Grimm vom damaligen Kaplan Ehrler auf den Eintritt ins Tauberbischofsheimer Gymnasium und ins dortige Erzbischöfliche Gymnasialkonvikt vorbereitet.

Radtour brachte Entscheidung

Nach dem Einser-Abitur 1907 war er sich nicht sicher, welchen Beruf er wählen sollte. Eine Radtour nach Holland brachte die Entscheidung. Mit seinem Cousin, dem späteren Pfarrer von St. Konrad in Freiburg, und einem weiteren Kameraden machte Alois Exerzitien in Valkenburg bei den Jesuiten.

Sein spontaner Entschluss zum Ordenseintritt führte zu einem erneuten Konflikt mit dem Vater, aber wieder folgte er dem inneren Ruf.

Das außerordentlich lange Studium in Valkenburg, Florenz, Wien und Heidelberg, unterbrochen durch eine vierjährige Praktikantenzeit und die Teilnahme am Ersten Weltkrieg als Krankenpfleger, führte dazu, dass er erst 1927 seinen Dienst als Professor an der Stella Matutina, der Jesuitenschule in Feldkirch, antreten konnte.

1933 verhängte die nationalsozialistische deutsche Reichsregierung eine Tausend-Mark-Sperre gegen Österreich: Bei jedem Grenzübertritt, abgesehen vom kleinen Grenzverkehr, mussten 1000 Reichsmark gezahlt werden, was den deutschen Tourismus nach Österreich einbrechen ließ. Betroffen waren auch die Schüler der Deutschen Abteilung der Stella, so dass die Jesuiten gezwungen waren, einen neuen Schulort in Deutschland zu suchen. Die Wahl fiel auf die ehemalige Benediktiner-Abtei St. Blasien. Der Umzug erfolgte zu Ostern 1934.

Trotz schnell steigender Schülerzahlen stand die Neugründung unter keinem guten Stern. „Einige Jahre lassen wir die Jesuiten wursteln. Dann aber den Daumen drauf!“, wurde ein SS-Beamter zitiert.

Auf Druck der NSDAP musste die Hitlerjugend im Haus zugelassen werden; die Patres wurden bespitzelt und erhielten Vorladungen zur Gestapo. Zu Ostern 1939 ging der Daumen dann endgültig nach unten, und die Schule wurde aufgelöst.

Alois Grimm ging nach Feldkirch zurück und unterrichtete noch ein Jahr lang den Jesuitennachwuchs. Dann wurde auch dort das Ordenshaus beschlagnahmt und das Noviziat geschlossen.

Bei Pfarrer Gunz in Tisis fand der Pater freundliche Aufnahme. Er half in der Seelsorge und vertiefte sich in seine wissenschaftliche Arbeit im Auftrag der Wiener Akademie der Wissenschaften.

Die mutigen Fastenpredigten, die er 1943 in der Stadtkirche hielt, mögen den Anstoß gegeben haben, dass die Gestapo nach Wegen suchte, ihn mundtot zu machen. Da man für eine Anklage noch keinen stichhaltigen Grund hatte, griff man zu einem perfiden Mittel und schickte einen Spitzel zu ihm. Der gab vor, konvertieren zu wollen, und bat um Glaubensunterweisung. Letztlich ließ er zur Tarnung sogar sein Kind taufen. Obwohl er gewarnt wurde, gab Pater Grimm dem seelsorgerlichen Impuls nach und führte von Juli bis September 1943 Gespräche, die von dem angeblichen Konvertiten immer wieder auf die Kriegslage gelenkt und anschließend protokolliert wurden.

Mörderischer Spitzel

Grimm konnte nicht ahnen, dass derselbe Spitzel zwei Jahre zuvor mit der gleichen Methode einen der vier Lübecker Märtyrer ans Messer geliefert hatte und auch bei zweien seiner Mitbrüder dieselbe Masche anwandte. Der eine, Pater Johann Steinmayr, wurde eine Woche nach Grimm enthauptet, der andere, Pater Adolf Buder, hatte Glück und die „Konvertitengespräche“ schliefen ein.

Am 14. Oktober 1943 wurde Pater Alois Grimm nach der Messe in der Antonius-Kapelle von der Gestapo verhaftet und nach Innsbruck gebracht. Am gleichen Abend ging es nach München, von da aus ins Polizeigefängnis nach Berlin.

Nach elfmonatiger Haft mit Schlägen, Hunger und eisiger Kälte starb ein aufrechter Mensch, der Unrecht beim Namen nannte, sich nicht wegduckte und Christus treu blieb.

Seit 1984 trägt die Külsheimer Gemeinschaftsschule den Namen des widerrechtlich Getöteten. Auch 74 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kann man sich für die Schüler der Brunnenstadt wohl keinen besseren Patron vorstellen.

