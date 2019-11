Der romantische Külsheimer Weihnachtsmarkt rund um den Dreischalenbrunnen und die Katharinenkapelle öffnet am zweiten und dritten Adventswochenende zum 30. Mal seine Pforten.

Külsheim. Gemütlichkeit in besonderer Atmosphäre können die Besucher des Weihnachtsmarkts inmitten der Brunnenstadt genießen. Jeweils von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Dezember und 13. bis 15. Dezember, wird in unterhaltsames Programm geboten. Sehenswert ist dabei auch die Krippenausstellung in der Katharinenkapelle. Ein weitererer Anziehungspunkt für Kinder und Erwachsene wird sicherlich die Modelleisenbahn der AG der Pater-Alois-Grimm Schule im Alten Rathaus sein.

Der Weihnachtsmarkt wird am Freitag, 6. Dezember, um 19 Uhr offiziell durch Bürgermeister Thomas Schreglmann eröffnet. Die Standbetreiber öffnen ihre Hütten freitags und samstags von 18 bis 21 Uhr sowie sonntags von 15 bis 20 Uhr an. Angebote sind dabei nicht nur Leckereien aus Küche und Keller, sondern auch Kunsthandwerk und Selbstgemachtes.

Das Rahmenprogramm gestalten die Pater-Alois-Grimm-Schule, Kindergärten, Musik- und Gesangsvereine sowie weitere Gruppen. Neu ist sonntags von 16.30 Uhr bis 18 Uhr – gegen einen kleinen Obolus – ein weihnachtliches Foto-Shooting mit einem Pferd.

Die Krippenausstellung in der Katharinenkapelle findet nun zum 17. Mal statt. Dabei präsentieren die verantwortlichen wieder neue Exponate. Geöffnet ist während des Weihnachtsmarkts freitags und samstags von 18 bis 20 Uhr und sonntags von 16 bis 18 Uhr.

Nikolaus kommt zu Besuch

Ein Programmhöhepunkt für die kleinen Weihnachtsmarktbesucher ist der Besuch des Nikolauses. Dieser beschenkt die Kinder am Sonntag, 8. Dezember, ab 16 Uhr die Kinder mit Nüssen, Mandarinen und Süßigkeiten. Wer ein Gedicht oder Lied vorträgt, für den hat der Nikolaus eine kleine Überraschung parat, versprechen die Organisatoren.

Für alle Interessierten bauen die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der der Pater-Alois-Grimm-Schule ihre Modelleisenbahn im Alten Rathaus aus. Dabei werden die Schüler von den Modellbahn-Freunden aus Walldürn“ unterstützt.

Die Besucher können nicht nur Eisenbahn-Modelle und Modelllandschaften bewundern. Sie dürfen auch aktiv mitmachen, an der Anlage mit verschiedenen Spurweiten mitbauen und mitspielen. Geöffnet ist die Ausstellung jeweils freitags und samstags von 18 bis 21 Uhr sowie sonntags von 15 bis 20 Uhr.

Im Bürgertreff sind alle Interessierten zum Weihnachtsbasteln, Geschichten hören und Spielen eingeladen. Dieser ist am Weihnachtsmarkt wie folgt geöffnet: samstags von 18 bis 20 Uhr, am Sonntag, 8. Dezember, von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 16 bis 18 Uhr. Am Freitag, 13. Dezember, werden ab 19 Uhr erstmals gemeinsam Weihnachtslieder mit musikalischer Umrahmung gesungen.

Außerdem findet in den Räumen des Bürgertreffs der Verkauf von im „Strickkaffee“ hergestellten Handarbeiten und Sternen statt. Der Erlös soll dem Bürgernetzwerk zugute kommen.

Die Puppenstube in der ehemaligen Bäckerei Walter Seubert mit von Ingrid Haag mit viel Liebe zum Detail selbst gefertigten Puppen unterschiedlichster Größe, Machart und Ausstattung öffnet in diesem Jahr erstmalig beim Weihnachtsmarkt ihre Türe.

Bei der Glühweinparty am Samstag, 14. Dezember, sorgt die Band „PM 60“ von 18 bis 21 Uhr mit Rock und Pop aus den 1960er, 70er und 80er Jahren für Stimmung.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019