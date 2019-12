Gäste genossen heimelige Atmosphäre

Die zehnte Dorfweihnacht in Eiersheim war ein voller Erfolg. Hunderte von Besuchern erfreuten sich an beiden Tagen an dem tollen Ambiente und verlockenden Angeboten.

Eiersheim. Auch diesmal war es den Verantwortlichen des Heimatvereins Eiersheim wieder hervorragend gelungen, das Hofgut Krug im Mittleren Dorf zum vierten Adventswochenende hin in eine Oase vorweihnachtlichen Miteinanders zu verwandeln.

Man hatte den weiträumigen Hof liebevoll dekoriert, so dass sich die Besucher überall wohlfühlen konnten. „Vorfreude ist die schönste Freude“ hieß es mit Blick auf das anstehende Weihnachtsfest.

Die Eiersheim Dorfweihnacht bot den Gästen am Samstag und Sonntag die Möglichkeit, den Tag gemüt-lich zu begehen und ausklingen zu lassen. Dabei sorgten fröhliche Klänge verschiedener Musikgruppen für gute muskalische Unterhaltung.

Gelungenes Angebot

An den Ständen präsentierte man unaufdringlich weihnachtliche Waren, Geschenkideen und kulinarische Genüsse wie Flammkuchen oder frisch gebackenes Brot, Süßigkeiten und Getränke. In der Weihnachtsbäckerei herrschte durchweg Betrieb sowohl am Ofen wie auch an der Theke mit den Probierstückchen.

Die stimmungsvolle Atmosphäre ließ die vielen Besucher schwärmen. Vor allem am Samstag gab es zwischendurch kaum ein Durchkommen durch die große Besucherschar.

Nachdem die Dunkelheit eingesetzt hatte, tauchten zahlreiche Lichter das Ensemble in einen wunderbaren Glanz. Mehrfaches „toll, wie ihr das vorbereitet habt“ belohnte die Verantwortlichen für die lange Zeit der intensiven Vorbereitung.

