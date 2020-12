Für Külsheim ein großer Verlust

Freitagabend, kurz nach 18 Uhr: Birgit Erzigkeit schließt die Türe zum „Stadtladen“ in der Brunnenstadt ein letztes Mal. Diese Einrichtung hatte acht Jahre Bestand – und ist nun Vergangenheit.

Külsheim. Birgit Erzigkeit arbeitete eine Reihe von Jahren in dem Markt einer Drogeriekette in Külsheim, ehe diese 2012 geschlossen ward. Viele Leute sprachen die Walldürnerin an, ob sie sich nicht vorstellen könne, an gleicher Stelle einen Lebensmittelladen zu eröffnen.

Birgit Erzigkeit griff diesen Gedanken auf, erhielt Unterstützung auch von der Stadt Külsheim – und der „Stadtladen“ wurde am 15. Dezember 2012 geöffnet. Im Heimatbrief „Blick vom Kattenberg“ stand dazu dies: „In Külsheim eröffnet der ,Stadtladen’ neu und schließt in der Fußgängerzone eine Lücke in der Angebotspalette. Der tägliche Bedarf an Lebensmitteln kann gedeckt, die beliebten Schwätzchen über den Alltag können gehalten werden.“

Der kleine Laden war für viele Külsheimer ein Segen und man sah Birgit Erzigkeit ihre Freude am Tun bei jedem Einkauf an. Im Laufe der Jahre allerdings gingen die Umsatzzahlen immer weiter nach unten. Die Seele des „Stadtladens“ wollte eigentlich erst im März 2021 schließen. Die Rahmenbedingungen um die Corona-Pandemie herum brachten sie schließlich zur Entscheidung, im Dezember mit einem sauberen Jahresabschluss aufzuhören.

Birgit Erzigkeit, deren Mann sie im „Stadtladen“ stark unterstützt hatte, erzählt, die letzten Tage seien sehr emotional gewesen. Viele Kunden zeigten sich traurig, dass der Laden nun geschlossen sei. Sie bedankten sich, dass Birgit Erzigkeit den „Stadtladen“ geführt habe, „das war schön“. Die Menschen gaben ihr aufmunternde Worte mit auf den Weg. Auch das Vermieter-Ehepaar Erich und Margarete Lawo würdigte die Jahre lange gute Zusammenarbeit.

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann war am Freitag mit einem Blumengesteck in den „Stadtladen“ gegangen, bedankte sich für die acht Jahre Engagement, die Birgit Erzigkeit Woche für Woche an den Tag gelegt hatte. So wie sich die Stadt Külsheim bei der Gründung des „Stadtladens“ anno 2012 finanziell engagiert habe, sagt Schreglmann, hätte man dies auch, so wie im Gemeinderat beschlossen, auch bei der Nachfolge per Mietzuschuss getan. Trotz gemeinsamer Anstrengungen von Erzigkeit, der Stadt und auch den Vermietern sei es nicht gelungen, einen Nachmieter zu finden.

Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz ergänzt, in Kontakt mit Birgit Erzigkeit sei ab dem Sommer 2020 die Suche nach einer Nachfolge intensiviert, man habe auch Anzeigen geschaltet. Eine solche Suche sei sehr schwierig und gerade in Zeiten von Corona weiter erschwert, man sei leider nicht fündig geworden.

Der letzte Kunde des „Stadtladens“ äußerte, keinen Tag erlebt zu haben, an dem Birgit Erzigkeit schlecht gelaunt gewesen sei. Diese Grundeinstellung schimmert bei Erzigkeit kräftig durch, wenn sie ihre momentane Gefühlslage beschreibt: „Ich freue mich auf das, was jetzt kommt.“ Pläne habe es lediglich bis zur Schließung des Külsheimer „Stadtladens“ am 18. Dezember gegeben, sie lasse sich überraschen, wie es nun weiter gehe. Nun werde sie wohl erst eine Woche lang zuhause das aufräumen, was sich dort in acht Jahren angesammelt habe, meint sie schmunzelnd. Birgit Erzigkeit verspricht, man werde sie sicher wieder in Külsheim sehen, dann allerdings sei sie in privater Mission unterwegs. Auf die neue Zeit freut sich nun die Familie inklusive zweier Enkel. Letztere warten sehnlichst auf den wöchentlichen Oma-Tag, die Oma natürlich auch.

