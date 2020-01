Führungsteam bestätigt

Eiersheim.Zur Jahreshauptversammlung traf sich der Kirchenchor Eiersheim im Pfarrhaus. Dabei wurde das Führungsteam um Anette Krug, Angelika Baumann, Ursula Mohr und Dagmar Krug einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt.

Nach dem Totengedenken betonte Ursula Mohr, dass es im vergangenen Jahr beim Kirchenchor sehr viele Aktivitäten gegeben habe. Anette Krug und Dagmar Krug verteilten kleine Geschenke an Chormitglieder, die einen runden Geburtstag hatten. Dankesworte und auch ein Präsent gab für Dirigent und Chorleiter Achim Klein sowie für Notenwart Alfred Krimmer. Anette Krug würdigte die Familie Krimmer für ihre Hilfsbereitschaft und der Bereitstellung des Hofs für das Johannisfeuer.

Schriftführer Kuno Krug verlas den Jahresbericht des Kirchenchors. Demnach verschönerte der Chor die kirchlichen Hochfeste Ostern und Weihnachten mit vierstimmigem Gesang. Weiter sangen die Mitglieder mit dem Kirchenchor Külsheim im Kloster Bronnbach beim Dankgottesdienst der Seelsorgeeinheit Külsheim-Bronnbach bei der „Langen Klosternacht“ sowie beim Weißen Sonntag in Külsheim. Insgesamt wurden zehn Gottesdienstes gesanglich mitgestaltet. Zudem gab es eine gesellige Abschlussprobe im Sommer.

Kassenführerin Wilma Faulhaber gab Einblicke in die Finanzen. Die Prüfer Bruno Mohr und Wolfgang Krug bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Der Vorstand wurde von den Mitgliedern daraufhin einstimmig entlastet.

Positiv fiel der Bericht des Dirigenten und Chorleiters Achim Klein aus Külsheim aus. Der kleine Chor habe Erstaunliches geleistet, betonte er. Seinen Dank richtete Klein an das Vorstandsteam, den Präses und den Kaplan sowie an alle Chorsänger für die fleißige und kontinuierliche Probenarbeit und die daraus resultierenden Auftritte.

Zufrieden zeigte er sich auch mit den gemeinsamen Auftritten mit dem Külsheimer Kirchenchor. Mit Mut und Engagement forderte Dirigent Achim Klein die Sänger auf, so weiterzumachen und bei der Konstanz der Probenarbeit nicht nachzulassen.

Wie Präses Pater Joachim Seraphin sagte, seien für ihn Gottesdienste mit dem Gesang des Kirchenchors immer eine Bereicherung. Auch die Gottesdienstbesucher zeigen sich immer begeistert. Das gemeinsame Singen im Chor für die Pfarrgemeinde zu Ehren der „Musica Sacra“ sei ein wertvoller Dienst, so der Präses. Das mehrstimmige Singen im Chor in den Gottesdiensten sei eine lebendige Gestaltung der Eucharistiefeier. Kaplan Pater Jarek brachte seine Freude am Gesang des Chors in den Gottesdiensten zum Ausdruck.

Achim Klein leitete die Neuwahlen, bei denen das Vorstandsteam Anette Krug, Dagmar Krug, Angelika Baumann und Ursula Mohr sowie Schriftführer Kuno Krug und Kassiererin Wilma Faulhaber jeweils einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt wurden. Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Bruno Mohr und Wolfgang Krug.

Abschließend wurden die anstehenden Termine besprochen. So singt der Chor wieder in den Eucharistiefeiern an Ostern und Weihnachten, bei weiteren kirchlichen Hochfesten sowie beim Liederabend des Männergesangvereins Eiersheim am 7. März. Die Sternwallfahrt zum „Josefs-Käpelle“ wird am 17. Mai von der Pfarrgemeinde Eiersheim organisiert. Der Kirchenchor gestaltet dabei die Maiandacht gesanglich mit. Das Christkönigskonzert findet am 22. November in der Pfarrkirche statt.

