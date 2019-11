Freude über Spendenpakete ist überall riesig

Die „Weihnachtstrucker“ der Johanniter gehen wieder auf Tour, um in Osteuropa Menschen in Not eine Freude zu bereiten. Hinter dem Steuer sitzt in einem der Lkw der Külsheimer Jörg Behnke.

Odenwald-Tauber. Schon zum fünften Mal ist der Brunnenstädter als „Weihnachtstrucker“ der Johanniter aktiv. Begleitet wird er in diesem Jahr erstmals von seinem Kollegen Pascal Molkedim. Den Lkw für den Hilfstransport stellt ihnen ihr Arbeitgeber, die Marktheidenfelder Firma Warema Renkhoff SE, zur Verfügung.

Nach dem aktuellen Stand der Planungen werden die beiden Trucker Spenden aus der Region nach Rumänien bringen. „Es kann aber auch sein, dass wir in die Ukraine fahren“, erzählt Behnke im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Menschen brauchen Hilfe

Welches der beiden Länder schließlich das Ziel ihrer siebentägigen Fahrt sein wird, ist den beiden egal. Denn, betont der Külsheimer: „Ich habe bei meinen früheren Fahrten gesehen, dass die Menschen wirklich Hilfe brauchen und die Pakete für sie ein besonderes Geschenk sind. Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, wenn man beim Austeilen der Pakete in strahlende Kinderaugen blickt. Im Grunde schenken wir so wenig, lösen aber riesige Freude aus.“

Der Külsheimer unterstützt die Aktion der Johanniter aber nicht nur, indem er ehrenamtlich als Fahrer fungiert. Bei Bedarf sammelt er bis zum 20. Dezember in der Region die Spenden ein. Wer sein gemäß der Packliste bestücktes Paket nicht selbst zu einer Sammelstelle (siehe nebenstehende Infobox) bringen kann, wendet sich an Jörg Behnke unter Telefon 0172/6606041. Wer für sein Paket einen passenden Karton benötigt, kann sich ebenfalls an Behnke wenden.

Unterstützt wird die Aktion auch wieder vom Rewe-Markt in der Külsheimer Prinz-Eugen-Straße 124. Hier können Kunden eine Geldspende abgeben. Diese wird vom Markt dazu genutzt, möglichst viele Päckchen zu packen. Das machen auch Melanie und Michael Grimm mit dem Geld, das in der LBS-Beratungsstelle in der Hardheimer Bahnhofstraße 16a für das „Weihnachtstrucker“-Projekt gespendet wird. Zudem können hier bereits fertig geschnürte Pakete abgegeben werden.

Mit ihrer Fracht werden die beiden Lkw-Fahrer am 25. Dezember nach Landshut aufbrechen. Dort sammeln sich alle „Weihnachtstrucker“, ehe sie gemeinsam mit ebenfalls ehrenamtlichen Helfern der Johanniter in sechs Konvois die Pakete nach Albanien, Bosnien, Nord- und Zentral-Rumänien, in die Ukraine sowie nach Bulgarien bringen.

Ziele sind ausgewählte Kleinstädte, Dörfer und abgelegene Bergorte. Dort werden die Pakete mit Unterstützung ortsansässiger, zuverlässiger Partnerorganisationen wie etwa Kirchengemeinden, Schulen oder privaten Initiativen an die Empfänger übergeben.

Zu ihnen gehören sozial schwache und kinderreiche Familien, Waisen, Kindergarten- und Schulkinder, Senioren, Menschen mit Behinderung oder Besucher von Armenküchen. Allein im vergangenen Jahr konnten über 55 000 Päckchen mit insgesamt 44 Sattelschleppern in die Zielländer gebracht und Tausende Menschen ein wenig glücklicher gemacht werden, freuen sich die Verantwortlichen.

„Im Verlauf der vergangenen Jahre hat sich der Johanniter-Weihnachtstrucker von einer rein auf Bayern begrenzten Aktion erweitert. In diesem Jahr beteiligen sich fast alle der deutschen Landesverbände der Johanniter, sagt Stefan Dosch, Kreisvorstand der Johanniter im Main-Tauber-Kreis: „Die Pakete erleichtern den Menschen in den Zielländern die Grundversorgung in den harten Wintermonaten und senden ihnen zugleich ein Zeichen der Solidarität“, weiß Dosch. „Darüber hinaus macht die Aktion uns selbst bewusst, dass vieles, was wir für selbstverständlich halten, für andere Menschen in Europa nach wie vor sehr wertvoll ist. Sei es eine intakte Infrastruktur, zur Schule zu gehen, ausreichend Essen zu haben oder Dinge wie beispielsweise eine Zahnbürste zu besitzen.“ su/jo

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019