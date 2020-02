Freude über größere Vielfalt im Stadtbild

Külsheim.Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder der Küslheimer Ortsgruppe des Naturschutzbunds (Nabu) in der Gaststätte „Stadtschänke zur Rose“.

Vorstandssprecher Bernhard Väth informierte zunächst über den Stand der Mitgliederliste und nannte die Altersjubilare. Zu Beginn seines Jahresberichts kam er auf das „große Ganze“ zu sprechen, über das, worüber man gerne und viel redet und schimpft, was man aber kaum direkt beeinflussen kann.

Entwicklung des Klimas

Dabei ging es um die Entwicklung des Klimas oder die Erderwärmung sowie den Rückgang der Biodiversität mit dem messbaren Faktor des Insektensterbens. Angesprochen wurden von Väth auch die Richtlinien der EU-Agrarpolitik.

Weiter berichtete er vom Besuch der Landesvertreterversammlung in Schorndorf, wo sich auch der neue Nabu-Bundesvorsitzende Jörg-Andreas Krüger vorgestellt hat. Bei den Fortbildungsseminaren habe der Nabu-Kreisverband Naturfreunde mit der Beobachtung, Bestimmung und den Schutzmöglichkeiten von heimischen Tagfaltern vertraut gemacht.

Bei seinem Rückblick auf das Vereinsgeschehen im vergangenen Jahr verwies Väth darauf, dass sich das von der Stadt angelegte Ausgleichsbiotop für die Windräder im „Königsgrund“ mit einem geschlossenen Rohrkolbengürtel und dichtem Salweidenbestand weiter entwickle. Im Sommer sei die Anlage fast ausgetrocknet. Die 25 000 Euro für das fünfte Windrad seien offenbar nicht rechtzeitig für ein gutes Projekt beantragt worden und deswegen in einen Fonds gelaufen.

Positiv werte Väth, dass die Stadtverwaltung den Vorschlag der Nabu-Gruppe für mehr Vielfalt im Stadtbild aufgegriffen habe. Seien in den vergangenen Jahren durch die Bauhofmitarbeiter noch mehrfach die Grünflächen an den Ausfallstraßen gemulcht worden, habe man im vergangenen Jahr nur noch einmal gemäht. Dadurch seien sie Flächen zu Saumbiotopen geworden, auf denen sich ansatzweise ein bisschen Natur habe entwickeln können.

In den im Winter ausgebaggerten drei Teichen hätten sich die Amphibien sehr gut entwickelt, nur die Explosion des Schilfes im Erlein mache Sorgen. Die Ansiedlung des Bibers im Erleingraben können entspannt beobachtet werden, solange er nicht den Teich anbohrt. Die Landwirte entlang des Grabens hätten mit überschwemmten Wiesen andere Probleme.

Zahlreiche Arbeitseinsätze

Ausführlich ging Väth auf die Arbeitseinsätze ein: Gehölzrückschnitt in den Feuchtbiotopen Uissigheim und Külsheim und Mäharbeiten sowie Abtransport des Mähguts auf diversen Wiesen. Dabei mangele es bisweilen an jungen kräftigen Helfern. Der Obstbaumschnitt sei zum Großteil Hubert Geiger allein erledigt worden. Das inzwischen zertifizierte Bioobst habe deutlich mehr an Erlös gebracht als früher.

Im Spätjahr habe man dem Winzerverein bei der Sanierung der Treppe auf der Viehweide geholfen, die Bestandteil des „Dinopfads“ ist. Für ortsunkundige Besucher dieses Wanderwegs wurde von Walter Dietz und Bernhard Väth eine Wegbeschreibung für die Wanderung im und gegen den Uhrzeigersinn erstellt. Der Redner bedauerte, dass die Faltblätter im Kasten am Moretbrunnen immer wieder entfernt und weggeworfen würden. Für das kommende Jahr habe man sich mit den Winzern vorgenommen, die Wegweiser freizuschneiden und fehlende Schildchen zu ersetzen. Väth schloss seinen Bericht mit der Würdigung der vogelkundlichen Führungen durch Norbert Pahl und Rudi Schneider. Letzterer habe auch seine Rasterkartierung der Flora von Külsheim abgeschlossen und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die folgenden Tagesordnungspunkte erfolgten unter der Leitung von Vorstandssprecher Werner Spengler. Nach dem erfreulichen Finanzbericht durch Kassenwartin Regina Schubert bescheinigten ihr die Prüfer Peter Weidinger und Norbert Pahl ein solides und ausführliches Kassenmanagement.

Bei den Wahlen der Beisitzer wurden Rudi Schneider und Norbert Pahl in ihrem Amt bestätigt, Reiner Krug und Karl Ballweg neu hinzugewählt.

Turteltaube vorgestellt

Dann stellte Norbert Pahl die Turteltaube als „Vogel des Jahres“ vor und gab einen Überblick über die vogelkundlichen Wanderungen in den vergangenen Monaten. Rudi Schneider komplettierte mit der Vorstellung der „Natur des Jahres“ den Überblick über schützenswerte Arten aus Tier- und Pflanzenreich.

Im Ausblick nannte Väth die jährlich anfallenden Pflegearbeiten, die geplanten vogel- und naturkundlichen Führungen sowie die anstehende Satzungsänderung. nabu

