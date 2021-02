Freude über einen Gewinn von 5000 Euro

Külsheim.Die Pater-Alois-Grimm-Schule Külsheim hat beim Schulwettbewerb „Bildungspartnerschaften digital“ teilgenommen und ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro zur Realisierung ihrer Projektidee gewonnen.

Die Schule pflegt gute Kontakte zu Bildungspartnern aus der Umgebung, um mit dem Konzept „PAGS an“ Schüler beim Übergang von der Schule in den Beruf zu begleiten. Dieser erfolgreiche Weg wird auf digitaler Ebene erweitert.

Lernbegleiter Carsten Müller erläutert, das „Gremium Berufsorientierung“ der Külsheimer Schule habe 2020 das Projekt DiBo („Digitale Berufsorientierung“) ins Leben gerufen. Zum einen werde man dem Gedanken gerecht, die Digitalisierung voranzutreiben, zum anderen wolle man den Lernpartnern Möglichkeiten eröffnen, um auch in den Zeiten von Corona einen Einblick in die Abläufe bei den Bildungspartnern zu bekommen.

DiBo bestehe aus drei Säulen, so Müller. Er nennt „Eine Firma stellt sich vor 2.0“, wobei ein Beauftragter der Firma mittels Videocam durch den Betrieb führt, „Ausbildungsbotschafter Live“, wobei Auszubildende ihren Ausbildungsberuf per Videocam direkt an ihrem täglichen Arbeitsplatz vorstellen, sowie „Bewerbungsgespräch online“, wobei Schüler Termine mit Unternehmen vereinbaren, um ein Bewerbungsgespräch online per Videocam durchzuführen.

Der Lehrer ergänzt, das Projekt DiBo solle um die zusätzliche Säule „Onlineseminare für Lernpartner“ erweitert werden. Diese Onlineseminare der Unternehmen könnten von einzelnen Lerngruppen besucht werden. Mit dem Gesamtkonzept, sagt Müller, habe die Pater-Alois-Grimm-Schule bei dem Schulwettbewerb teilgenommen. Die Firma Michael Weinig (Tauberbischofsheim) sei der erste der Bildungspartner, mit dem dieser Weg gegangen werde. Andere sollen folgen. Gerd Seitz, Ausbildungsleiter der Firma Michael Weinig, betont, wegen der Corona-Pandemie fänden derzeit keine Bildungsmessen statt, es könnten keine Praktikanten ins Haus geholt werden, die eigenen Ausbildungsbotschafter nicht in die Schulen gehen. Es sei wichtig, das Unternehmen vorzustellen, beim Bewerber Interesse zu wecken, auch wenn persönlicher Kontakt momentan nicht möglich sei.

Bei Weinig, so Seitz, würden Videos gedreht zum Grundlehrgang in der Werkstatt, Videos erstellt zu den Berufsbildern Industriemechaniker, Elektroniker, Mechatroniker sowie Fachkraft für Lagerlogistik, jeweils mit Erklärungen, was dort gemacht werde. Ein ähnliches Vorgehen für kaufmännische Ausbildungsberufe sei in Planung. Zudem komme, sobald dies getan werden könne, „Google Street View“ ins Haus für einen virtuellen Rundgang durch die Firma.

Der Wettbewerb „Bildungspartnerschaften digital“ fand 2020 erstmals statt. Man will dazu beitragen, dass die digitale Transformation in allen Wirtschaftsbereichen besser begriffen werde, und einen echten Mehrwert in Bezug auf die berufliche Orientierung bieten. Die Projektideen wurden von einer Expertenjury gesichtet, die Preisverleihung ist am Donnerstag, 25. Februar, natürlich digital.

Carsten Müller sagt, das Preisgeld werde für die Umsetzung von DiBo eingesetzt, gebraucht würden Kameras, Lizenzen, Programme, um Videos schneiden zu können, iPads, Laptops. Müller und Seitz freuen sich, dass die Ideen „Ausbildungsbotschafter im Livestream“ und „Maschinenvorführungen für die Lernpartner“ wohl schon in den kommenden Wochen umgesetzt werden können.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.02.2021