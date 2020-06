Freilaufender Hund riss Rehkitz

Momentan haben viele Wildtiere Junge. So sind auch zahlreiche Rehkitze in der Region unterwegs. © dpa

Külsheim.Ein Rehkitz wurde am Dienstag bei Külsheim vermutlich durch einen frei laufenden Hund schwer verletzt. Das Tier ist im unbefriedeten Teil des Jagdbezirks „Taubenloch“ im Gewann „Kieselweg“ von einem Jäger gefunden worden. Es musste jedoch auf Anraten eines Tierarztes von seinen Leiden erlöst werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass in den Wäldern Baden-Württembergs zwar kein genereller Leinenzwang für Hunde herrscht, es jedoch Einschränkungen gibt. So muss der Hund stets abrufbar und im Einwirkungsbereich des Halters sein. Sollte das nicht der Fall sein, macht sich der Halter nach dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz strafbar und riskiert ein Bußgeld im Rahmen einer Ordnungswidrigkeit. Insbesondere zu dieser Jahreszeit, in der viele Tiere Junge haben, ist besondere Vorsicht geboten.

