Förderung der Sprachentwicklung ist Ziel

Külsheim.Das Projekt „Bücherstart“ als Aktion des Service-Clubs Round Table Tauberbischofsheim wird seit diesem Jahr auch von der Stadt Külsheim unterstützt. Am Donnerstag erhielt stellvertretend für die Mädchen und Jungen, die in der Brunnenstadt von der Aktion profitieren, Tim Alexander Würzberger, der an diesem Tag seinen ersten Geburtstag feierte, ein Paket mit ausgewählten Kinderbüchern.

Wie Matthias Grimm, Sprecher der drei Mann starken Delegation von Round Table Tauberbischofsheim, erklärte, unterstütze der Service-Club das Projekt zusammen mit der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ und der Mediothek Tauberbischofsheim seit 2006. Kinder erhielten dabei an ihrem ersten Geburtstag ein Buchpaket.

Dadurch sollen die Sprachentwicklung der Kinder und deren Lesevermögen gefördert werden, unterstrich Grimm. Round Table Tauberbischofsheim finanziere seinen Beitrag unter anderem durch den Verkauf eines Adventskalenders, wobei der Erlös vollständig in das Vorhaben einfließe. In Külsheim habe es im vergangenen Jahr 51 Geburten gegeben. Nun gelte es, diese Kinder zu fördern.

Bürgermeister Thomas Schreglmann würdigte Round Table Tauberbischofsheim für diese „wunderbare Einrichtung“, kleine Buchpakete zu verschenken. Holger Würzberger dankte im Namen seiner Familie für diese „super Aktion“. Der kleine Tim Alexander widmete sich zwischenzeitlich auch seinem Bücherpaket. Das besteht aus dem Bilderbuch „Mein erstes Buch“, dem Vorlesebuch „Die Himmelslaterne“ und dem großen Spuren-Schiebebuch „Komm, spiel mit!“. hpw

