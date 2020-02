Feuerwehr erhält ein neues Fahrzeug

Bürgermeister Thomas Schreglmann informierte am Montag in der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats, dass für das Hallenbad ein Defibrillator bestellt wurde. Man habe dazu drei Spenden bekommen: von der örtlichen DLRG, vom Musikverein Külsheim sowie von den Taucherfreunden Taubertal.

Von der Stadt wurden verschiedene Stellen ausgeschrieben, etwa zur Reinigung in der Pater-Alois-Grimm-Schule oder zur Grünanlagenpflege. Was die Badeaufsicht im Schwimmbad angehe, habe man Entlastung gefunden, so Schreglmann. Der stellvertretende Stadtkämmerer verlasse Külsheim in Richtung seiner Heimatgemeinde. Zur Nachbesetzung dieser Stelle gebe es erste Bewerbungen.

Der Bürgermeister verwies auf die vorangegangene Sitzung des Gemeinderats und das Schreiben der Verkehrsbehörden, wonach „Tempo 30“ im Bereich des Kindergartens in Steinbach abgelehnt sei. Man habe nachgehakt und eine erneute Absage vom Landratsamt erhalten. So komme es auf die postalische Anschrift nicht an. Intention des Gesetzgebers für „Tempo 30“ sei, dass Eltern ihre Kinder verstärkt zum Kindergarten bringen beziehungsweise von dort abholen. Es gehe um den Schutz dieses Personenkreises. Also werde dem Antrag nicht stattgegeben. Stefan Grimm regte an mit Nachdruck darauf zu verweisen, dass die Kinder die Möglichkeit haben sollten, die Straße sicher zu überqueren. Jürgen Goldschmitt ergänzte, er denke, das Thema sei noch nicht beendet.

Schreglmann gab bekannt, dass am Termin der Frühjahrsmesse am Sonntag, 29. März, ein regionaler Markt im Gewerbegebiet „Taubenbaum“ mit einem verkaufsoffenen Sonntag stattfinde. Das Thema laute „Garten – Freizeit – Hobby“. Organisator sei die „Weberei Pahl“.

Der Bürgermeister informierte über den Entscheid zum „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“. Die Anträge der Stadt seien positiv beschieden worden. Es handle sich um die Modernisierung eines Wohnhauses in der Ritter-Arnold-Straße in Uissigheim, um den Neubau eines Wohnhauses nach Abbrüchen in der Schönertsbachstraße in Steinbach sowie um die Umnutzung einer Scheune zu einem Wohnhaus in der Pfarrgasse in Eiersheim. So kämen Fördermittel in Höhe von insgesamt 95 000 Euro in die Ortsteile.

Wie Schreglmann aus der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgab, wird Jan Altheimer neuer Klärwärter als Nachfolger von Rudolf Wolf, der Ende Mai ausscheide. Die Einarbeitungszeit beginnt am 1. April.

Jürgen Goldschmitt wies darauf hin, dass sich auf Straßenschildern an manchen Ecken die Beschriftung löse. Zudem bereite Feuchtigkeit im Steinbacher Gemeindezentrum immer wieder Probleme. Die Landjugend sei an ihre Grenzen gestoßen.

Annette Ries machte darauf aufmerksam, dass der Weg zur Viehweide in Külsheim teilweise tiefe Spuren und Schlaglöcher aufweise. Heiko Wolpert vom Bauamt meinte, dies sei bekannt.

Ein Bürger wollte wissen, ob es Meßstellen für Grundwasser in der Gesamtstadt gebe. Der Bürgermeister sagte zu, nachzufragen. Ein anderer Bürger verwies auf die Messstelle in Uissigheim. hpw