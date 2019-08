Feuer auf Grasstreifen gelegt

Külsheim.Kein „Kleiner Jungen-Streich“ war eine Straftat, die bislang Unbekannte am Donnerstag gegen 14 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg in Külsheim begangen haben. Ein Zeuge war gegen 14.15 Uhr dort von Külsheim kommend in Richtung Hundheim unterwegs. Zirka 100 Meter nach einem Querweg sah der Mann Rauch aufsteigen. Bei genauerem Nachschauen erkannte er, dass jemand auf einem trockenen Grasstreifen ein Feuer entzündet hatte.

Dem Zeugen war es möglich, das Feuer auszutreten. Dann sah er die Reste eines weißen Grillkohlenanzünders. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Brandstifter geben können. pol

