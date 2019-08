Festredner ist Minister Guido Wolf

Külsheim.Festredner beim Politischer Frühschoppen des Külsheimer Großen Marktes ist Guido Wolf, MdL, Minister der Justiz und für Europa des Landes Baden-Württemberg. Beginn der Veranstaltung am Sonntag, 8. September, im Festzelt ist um 10.30 Uhr. Wolfs Rede ist ab 11 Uhr vorgesehen.

Studium in Konstanz

Guido Wolf stammt aus Weingarten im Landkreis Ravensburg, wo er am 28. September 1961 geboren wurde.

Nach dem Jurastudium in Konstanz und dem juristischen Referendariat in Ravensburg war er ab Oktober 1988 im Landratsamt Tuttlingen tätig.

Zweite Station

Seine zweite berufliche Station führte Guido Wolf 1991 in das Verkehrsministerium Baden-Württemberg in Stuttgart, wo er bis Oktober 1992 persönlicher Referent von Verkehrsminister Dr. Thomas Schäuble und Leiter des Ministerbüros war. Im Anschluss wirkte er als Verwaltungsrichter am Verwaltungsgericht in Sigmaringen, bevor er im 1995 als Referatsleiter in der Abteilung „Grundsatz und Planung“ ins Staatsministerium Baden-Württemberg wechselte.

Politische Laufbahn

Im November 1996 wurde Guido Wolf zum Ersten Bürgermeister der Stadt Nürtingen, 2002 zum Landrat des Landkreises Tuttlingen gewählt. Von November 2011 bis 2015 war Guido Wolf Präsident des Landtags von Baden-Württemberg, ehe er Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion wurde. Diese Funktion übte er bis Mai 2016 aus, ehe er zum 14. Justizminister des Landes Baden-Württemberg ernannt wurde. stv

