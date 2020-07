Ferienbetreuung soll ausgedehnt werden

Külsheim.Der Gemeinderat der Stadt Külsheim tagte am Montagabend in der Festhalle der Brunnenstadt zum fünften Mal in diesem Jahr öffentlich und erneut unter Corona-Rahmenbedingungen.

Zur Ferienbetreuung an der Pater-Alois-Grimm-Schule in den Sommerferien informierte Bürgermeister Thomas Schreglmann vorab. In den letzten Jahren habe man drei Wochen solcher Betreuung angeboten. Nun wolle man versuchen, sechs Wochen komplett anzubieten. Denn viele Eltern hätten heuer ihren Urlaub bereits verbraucht.

Elke Geiger-Schmitt vom Rechnungsamt sagte, um die Eltern entlasten zu können, stehe das kom-plette Betreuungsteam bereit. Ein Hygienekonzept werde ausgearbeitet. Die Ferienbetreuung solle in zwei Gruppen zu je elf Kindern angeboten werden, jede Gruppe habe je zwei Betreuer, eine Person überwache die Hygienebestimmungen. Das Reinigungspersonal säubere das Gebäude ein Mal pro Tag komplett, Tischflächen, Türgriffe und verwendete Spielmaterialien mehrmals täglich.

Im Außenbereich dürften sich die Gruppen mischen, so Geiger-Schmitt, die teilnehmenden Kinder würden jeden Tag dokumentiert. Die Betreuung werde auf 7.30 Uhr bis 14 Uhr zeitlich ausgeweitet. Die Betreuung müsse wochenweise gebucht werden, ansonsten gebe es ein zu großes Kommen und Gehen. Falls es einen zu großen Run gebe, müssten Eltern Arbeitgeberbescheinigungen vorlegen und es werde nach den Vorgaben zur Notbetreuung entschieden.

Geiger-Schmitt verwies darauf, die Schule könne in den letzten zwei Wochen der Ferien „Lernbrücken“ anbieten, um Unterrichtsstoff nachzuholen. Hier bleibe abzuwarten, ob dafür eine Ferienbetreuung nachgefragt werde. Geiger-Schmitt sprach zum finanziellen Aspekt an, das zu erwartende Defizit könne bis zu 12 200 Euro betragen. Allerdings sei Ferienbetreuung noch nie kostendeckend gewesen, sie denke, es sei eine Pflicht, hier zu helfen. Der Gemeinderat nahm die Vorgehensweise zur Kenntnis.

Weniger Gas verkauft

Zum Jahresabschluss 2019 des Stadtwerks Külsheim informierte dessen Geschäftsführer Ralf Braun. Der Gasvertrieb sei dem allgemeinen Trend folgend geringer als in den Vorjahren, der Stromvertrieb leicht ansteigend. Rohrbrüche zögen die Wasserabgabe nach oben, die Umsatzerlöse seien niedriger als in den Vorjahren, der Materialaufwand gehe zurück. Die Bilanzsumme sei inzwischen konstant, die Investitionen hätten nach intensiven Jahren eine Konstanz erreicht, was auch auf das Jahresergebnis zutreffe.

In einem Ausblick sagte der Geschäftsführer, die Corona-Krise und deren wirtschaftliche Folgen erhöhten das Risiko von Insolvenzen, rückgängige Mengen wirkten sich aus. Zudem steige das Risiko, beschaffte Energie mit Verlust am Spotmarkt verkaufen zu müssen. Eine Einhaltung des Wirtschaftsplans sei für das Kerngeschäft nicht zu erwarten. Braun nannte die Insolvenz von „real“ ebenso wie die Schließung des städtischen Schwimmbads wegen Corona, was Auswirkungen auf den Gasabsatz habe. Der Verkauf des Hauptgebäudes der Heizzentrale führe zu einem außerordentlichen Ergebnis.

Braun äußerte, vom Wirtschaftsprüfer sei zum 30. März 2020 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt worden.

Möblierung des Technikraums

Zur Auftragsvergabe hinsichtlich der Möblierung des Technikraums der Pater-Alois-Grimm-Schule Külsheim führte Heiko Wolpert vom Bauamt aus, dass der zusätzliche Technikraum sehr einfach eingerichtet worden sei, da zunächst die große Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahme fertiggestellt und abgerechnet werden sollte. Werkzeug oder Maschinen stünden nicht zur Verfügung, so dass nur ein eingeschränkter Werkunterricht möglich sei.

Bei der Begehung des Gemeinderats habe die Schulleitung dargestellt, dass eine vollwertige Technik-raumausstattung dringend benötigt werde. Ein erstes Angebot mit einer Gesamtsumme von etwa 114 000 Euro sei mehrfach mit der Schulleitung sowie den Fachlehrern besprochen und auf Notwendigkeit hinterfragt worden. Die Lagerschränke und ein Teil der Werkzeuge sollen zunächst nicht bestellt werden. Von Seiten der Schulleitung sei zugesagt worden, diese nach und nach aus dem Jahresbudget der Schule zu beschaffen.

Letztendlich, so Wolpert, sollen folgenden Einrichtungsteile beschafft werden: höhenverstellbare Werktische mit Zubehör, eine Werkbank im Bereich der Fensterfront, höhenverstellbare Stühle, Laubsägemaschine, Tischbohrmaschinen und Scheibenschleifmaschinen jeweils mit Zubehör, Industriestaubsauger, ein Elektroinstallationskanal mit Komplettausstattung und Not-Aus sowie Hängeversorgungsampeln.

Solche Technikraumausstattungen würden von wenigen Spezialfirmen angeboten. Schulleitung und Fachlehrer hätten sich auf das System der Firma Famos-Werkraumausstattung (Neu-Ulm) festgelegt zum Angebotspreis von 45 590 Euro brutto. Die Finanzierung der Maßnahme erfolge, so Wolpert, aus dem Restzuschuss des Ausgleichsstocks für die Pater-Alois-Grimm-Schule, der in diesem Jahr noch vereinnahmt werde.

Der Gemeinderat beschloss die entsprechende Vergabe wie vorgetragen und einstimmig. hpw

