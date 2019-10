Fairer Wettkampf machte Kindern Spaß

Külsheim.In der Turnhalle der Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim wurden am Mittwoch fast sieben Stunden lang die Ortsentscheide der „mini-Meisterschaften“ im Tischtennis ausgetragen. 84 Mädchen und Jungen in drei Altersklassen hatten in sechs Wettbewerbsabschnitten viel Spaß im fairen Wettstreit miteinander. Ausrichter der Veranstaltung waren die Schule und die Abteilung Tischtennis des FC Külsheim.

Die Tischtennis-mini-Meisterschaften sind eine der bedeutendsten Breitensportaktionen für Kinder im deutschen Sport und finden in der Brunnenstadt seit gut drei Jahrzehnten statt. Die Kooperation von Schule und Verein hat sich bewährt. Mit den 84 Teilnehmern gab es in Külsheim mit Sicherheit mit die meisten Teilnehmer im Bereich des ganzen Badischen Tischtennisverbands, so die Verantwortlichen.

Diesmal spielten zuerst die Kinder der Jahrgänge 2011 und jünger, dann die der Jahrgänge 2009/2010 und abschließend jene der Jahrgänge 2007/2008, jeweils getrennt nach Jungen und Mädchen. Die jungen Sportler zeigten dabei tolle Leistungen.

Als Gruppenchefs beziehungsweise Schiedsrichter sorgten Hamza Altayasna, Lars Götzinger, Liam Körner, Lisa Schäfer, Louis Farrenkopf, Luca Fuchs, Max Retzmann, Michael Knaub, Moritz Bohn, Rafael Busch und Robin Hammrich. Für die Organisation Ort waren Stephan Sommer seitens der Schule und Hans-Peter Wagner für den FC verantwortlich. Letzterer fungierte auch als Turnierleiter.

Zunächst standen Gruppenspiele an, damit alle Schüler mehrfach spielen konnten. Es folgten so genannte „K.-o.-Spiele“, zum Teil ab dem Achtelfinale. Manche Entscheidungen waren knapp, einige sogar sehr. Die Kinder bewiesen persönliches Können, respektierten Leistungen der Mitspieler und freuten sich, wenn ihnen gute Schläge gelangen.

Alle, die am Ortsentscheid teilgenommen haben, bekommen bei einer schulischen Veranstaltung Urkunden sowie Preise. Die Spieler aus allen Altersklassen qualifizieren sich für den Bezirksentscheid der „Tischtennis-mini-Meisterschaften“, der im Frühjahr ausgetragen wird.

Bei dem Wettkampf gab es folgende Platzierungen:

Jahrgänge 2011 und jünger: Mädchen (elf Teilnehmerinnen): 1. Aleksandra Klimczak, 2. Viktoria Albrecht, 3. Sara Seitz und Emma Grimm. – Jungen (25): 1. Tian Geier, 2. Levin Würzberger, 3. Jonas Peter und Laurenz Grimm.

Jahrgänge 2009 und 2010: Mädchen (sieben Starterinnen): 1. Emilia Reinhart, 2. Svenja Plail, 3. Abigayl Eichner und Selina Plail. – Jungen (14): 1. Luka Vidovic, 2. Ben Tomic, 3. Bastian Hepp und Ben Bäcker-

Jahrgänge 2007 und 2008: Mädchen (neun Teilnehmerinnen): 1. Celine Stöcklein, 2. Cinja Ungar, - 3. Madison Rüttling und Marylou Oludipe. – Jungen (18): 1. Jonas Bundschuh, 2. Niklas Kugler, 3. Leon Nischan und Nick Amend. hpw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.10.2019