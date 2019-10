Expertinnen sind überzeugt: Angesichts der Entwicklungen muss sich etwas ändern

Külsheim.Beim Vortrag „Die Deutschen und ihre Rente“ am Dienstag im Alten Rathaus in Külsheim beleuchteten Svenja Lorenz und Mona Pfister, beide vom Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre der Universität Würzburg, Zusammenhänge aus verschiedenen Perspektiven. Veranstalter des Abends im Rahmen der Wintervortragsreihe war die Stadt Külsheim in Zusammenarbeit mit dem Universitätsbund Würzburg.

Bürgermeister Thomas Schreglmann stellte fest, das permanent aktuelle Thema „Rente“ werde viel diskutiert, auch emotional. Nun könne man sich über den momentanen Zustand zu informieren.

Die Referentinnen stehen kurz vor dem Abschluss ihrer Dissertation und präsentierten ihre Forschungsergebnisse. Zur Auflockerung durften die Zuhörer per „Clicker“ Publikumsfragen wie bei der Sendung „Wer wird Millionär“ beantworten.

Die Expertinnen unterstrichen, das komplexe Rentensystem habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Ziel sei gewesen, Beschäftigung im Alter zu erhöhen und die Möglichkeiten, als Rentner zu arbeiten, flexibler zu gestalten. Die Lebenserwartung sei gestiegen, das Renteneintrittsalter in etwa konstant geblieben, die Spanne dazwischen immer größer geworden. Also werde die Zeit in der Rente länger. Hier werde von die Politik angesetzt.

Frauen im Westen von Deutschland erreichten nur etwa 60 Prozent der Rentenhöhe der Männer, war zu hören. Im Osten Deutschlands hätten Frauen eine höhere Rente, weil es dort die Erwerbsbeteiligung höher gewesen sei. Bei den Männern sei der Unterschied geringer.

Durchschnittlich zahlen Männer 36 Jahre, Frauen 25 Jahre in die Rentenkasse ein. Das Eintrittsalter in gesetzliche Rente liege in Deutschland bei 65 Jahren und sieben Monaten. Die Zahl der Menschen, die im Alter arbeiteten, liege in Deutschland europaweit betrachtet relativ hoch.

Die Referentinnen erklärten, wie die Höhe einer Rente berechnet wird. Ausgangsbasis war ein „Eckrentner“, der 45 Jahre bei Durchschnittslohn gearbeitet hat. Er erhält eine Rente von etwa 1500 Euro.

Damit rechne die Rentenversicherung ebenso wie die Politik, betonten die Frauen. Die Durchschnittsrente in Deutschland liege jedoch niedriger.

Die absolute Rentengröße könne nie sinken, weil dies gesetzlich festgeschrieben sei. Das Netto-Rentenniveau, das Verhältnis zwischen „Eckrentner“ zum durchschnittlichen Lohn, sei über die Jahre gesunken, liege jetzt bei 48 Prozent. Löhne siegen also stärker als die Rente.

Beide Rednerinnen prognostizierten, das Rentenniveau werde sinken, gebe es doch weniger Beitragszahler, aber mehr Rentner. DerAnteil der „Alten“ sei extrem gestiegen, habe sich seit etwa 2005 extrem verändert und werde dies auch noch in den nächsten 40 Jahren tun.

Diese Entwicklung mache den Rentenkassen sehr zu schaffen. Erst 1990 sei mit ersten Reformen reagiert worden, „ein zu später Zeitpunkt“. Bei den Reformen in den vergangenen 20 Jahren sei das Renteneintrittsalter nach oben gesetzt worden, ein erster Versuch, die Leute länger am Arbeitsmarkt zu halten, die Beschäftigung zu erhöhen. Die Frühverrentungsoptionen sei einfach abgeschafft worden. Man habe Abschläge eingeführt, also finanzielle Bestrafungen, um zu verhindern, dass die Leute früher in Rente gehen.

Zur Frage, was die die großen Rentenreformen von 1992 und 1999 gebracht hätten, sagten die Referentinnen, die Menschen hätten alternative Übergangsformen gewählt, nicht eben das, was sich die Politik gewünscht habe. Mehr als ein Viertel der Rentenbezieher gehe weiter einer Beschäftigung nach. sei es aus Freude an der Arbeit oder weil sie auf das Geld angewiesen seien. 16 Prozent würden gerne arbeiten, könnten beziehungsweise dürften es aber nicht. Insgesamt gebe es hier einen eingeschränkten Arbeitsmarkt.

Rentner arbeiteten eher in kleinen Betrieben, in ländlichen Regionen und in Betrieben mit geringen Sozialleistungen. Lorenz und Pfister bekundeten, die Forschung zur Arbeit in der Rente stecke noch in den Kinderschuhen. Rentner seien auch künftig eine wichtige Beschäftigungsgruppe.

Beide prognostizierten, das gesetzliche Renteneintrittsalter werde nach oben gesetzt, die Beiträge erhöht, zudem die Betriebsrente gestärkt, sofern es beim Umlageverfahren bleibe. Politische Entscheidungen, die weh tun, seien nicht einfach, kosteten Zeit. Die „Jungen“ seien die kleine Wählerschaft. Insgesamt gelte, das sich beim Thema „Rente“ etwas ändern müsse. hpw

