Erster Bauabschnitt in der Rommelstraße fertig

Külsheim.Der erste Bauabschnitt der Sanierung der Rommelstraße in Külsheim ist fertig. Am Dienstag trafen sich Verantwortliche aus verschiedenen Bereichen zur offiziellen Übergabe vor Ort. Hinter den Mund-Nasen-Masken waren zufriedene Gesichter zu vermuten. Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann dankte allen Beteiligten. Die Maßnahme habe innerhalb der gut drei Monate Bauzeit hervorragend geklappt. Von den Anwohnern sei nur Positives zu hören. Alle Anwesenden lobten das Verständnis und die Mitarbeit der Anwohner. Der Bürgermeister blickte bezüglich des Gesamtprojektes in die nahe Zukunft. Gelder für den nächsten Bauabschnitt seien im Haushalt 2021 eingestellt. Er hoffe, dass es Förderung gebe, der entsprechende Antrag sei gestellt. Bild: Hans-Peter Wagner

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020