Erkrankte Tiere nicht anfassen

Steinfurt.Bei einem im Revier Steinfurt erlegten Fuchs wurden die klassischen Symptome der Fuchsräude festgestellt. Dies wurde nun von Dr. med. vet. Hans Dieter Heinrich, zuständiger Hegeringleiter der Jägerschaft in Külsheim mitgeteilt.

Wie er erklärt, sind Grabmilben Ursache für die Fuchsräude. Diese fressen sich in die Tiefe der Haut, um dort ihre Eier abzulegen. Durch den Speichel und Ausscheidungen der Grabmilben komme es bei den Wirtstieren zu einem erheblichen Juckreiz. Auf den Kratz- und Scheuerstellen entstehen in Folge von Entzündungen kahle, borkige Stellen insbesondere am Nacken, an der Kruppe (Schwanzansatz) und an den Hinterbeinen.

Stark von der Krankheit befallene Füchse verlieren die Scheu und halten sich auch in der Nähe des Menschen auf, erklärt Heinrich weiter. Beim Gassigehen mit den Hunden könne es dann passieren, dass der Hund mit dem kranken Fuchs in Berührung kommt. Durch den direkten Kontakt komme es unweigerlich zur Krankheitsübertragung. Hundehalter sollten in solch einem Fall direkt eine Tierarztpraxis aufsuchen. „Die Räude ist behandelbar“, betont der Veterinär. Wenn eine Katze sich vermehrt zu kratzen beginnt, sollte deren Besitzer das Tier ebenfalls einem Arzt zur Behandlung vorstellen.

Eine indirekte Übertragung sei ebenso möglich, warnt der Experte. Denn Milben seien unter optimalen Umweltverhältnissen (hohe Feuchtigkeit, niedrige Temperatur) in der Lage, mehrere Wochen ohne Wirt zu überleben. Eine Ansteckung erfolge etwa, wenn Hund oder Katze einen verlassenen Bau aufsuchen, in dem sich zuvor mit der Grabmilbe befallene Füchse aufhielten, oder an Kratz- und Scheuerstellen der erkrankten Füchse. Deshalb rät der Hegeringleiter: „Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt in den nächsten Wochen seinen Hund an der Leine.“

Weiter warnt Heinrich davor, tot aufgefundene Füchse zu berühren. Denn die Milbe sei auch auf den Menschen übertragbar. Die Infektion heile aber glücklicherweise in der Regel schon bald ohne Komplikationen ab.

Verhaltensauffällige Füchse insbesondere mit Hautveränderungen und Tierkadaver sollten unverzüglich dem Revierpächter gemeldet werden. Auskunft erteilt die zuständige Gemeindeverwaltung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.05.2020