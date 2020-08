Erinnern und erhalten

Külsheim.Der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ kann wegen der Corona-Pandemie heuer nicht in der gewohnten Weise stattfinden. Das Thema ist diesmal „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“.

Die Stadt Külsheim hat aus der Not eine Tugend gemacht und zeigt eine Ausstellung im Rat-haus/Schloss mit Bildern privat sanierter Gebäude im Rahmen der Stadtsanierung.

Die „Deutsche Stiftung Denkmalschutz“ äußert sich zu dem 2020 gewählten Thema so: „Ein Denkmal wahrt Historie, erzählt Geschichten, schafft Vertrautheit und der Schutz dieser Baudenkmale ist unerlässlich für den Fortbestand unseres kulturellen Erbes.“ So ließen sich die kulturelle Vielfalt und bisher unbekannte Schätze der nahen Umgebung kennenlernen. Dies berührt die Stadt Külsheim seit vielen Jahren, über drei Jahrzehnte Stadtsanierung treffen das Thema im Kern.

In den mehr als 30 Jahren wurde viel restauriert und saniert, die Gebäude stellen sich in neu gewonnener Pracht dar. Nun wird eine Auswahl dieser Bauprojekte per Bilder in einer Ausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt. Zu sehen sind keine öffentlichen Gebäude, sondern ausschließlich die Ergebnisse privater Maßnahmen. Gisela Trunk hat die Bilder im März aufgenommen.

Das Team des Arbeitskreises „Museum Külsheimer Höhe“ mit Michael Zorn, Roswitha Bausback und Hubert Bausback hat die gerahmten Bilder zusammen mit der Fotografin Gisela Trunk am Mittwoch an Ort und Stelle platziert. Diese gelungenen Bilder sind zu sehen im Rathaus Külsheim – und zwar im Rittersaal, im anschließenden Treppenaufgang sowie in den beiden Fluren im Erdgeschoss und im ersten Stock.

Michael Zorn vom Arbeitskreis „Museum Külsheimer Höhe“ meint die Ausstellung zusammenfassend: „Uns liegt daran, dass aus Denkmal „denk mal“ wird.“ Die Ausstellung ist ab 1. September für einen angedachten Zeitraum von sechs bis acht Monaten zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses Külsheim zu besichtigen. Das Rathaus Külsheim ist geöffnet von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, zusätzlich am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.08.2020