Einsatz für andere ist für ihn Herzenssache

Seine Geburt machte dem sonntäglichen Einsatz seines Vaters auf dem Fußballplatz einen Strich durch die Rechnung, denn am 22. August vor 65 Jahren erblickte Alfred Bauch das Licht der Welt.

Külsheim. Der FC Külsheim ist nicht nur der Verein des Vaters, sondern nach wie vor der Verein von Alfred Bauch. „Ich bin in dieser Gemein- schaft groß geworden“, sagt er. Sein Vater war aktiver Spieler und einst verantwortlich für die kostbaren Lederbälle, die es sorgsam zu pflegen galt. Alfred Bauch spielte selbstverständlich auch von Kindesbeinen an in seinem FC, war 16 Jahre lang Vorsitzender des Clubs und trägt mittlerweile den Titel Ehrenvorsitzender. Er ist ein Mensch, der sich einbringt, egal, ob im Verein, im Gemeinderat oder im Kreistag.

In der Schule seiner Kinder – dem Wirtschaftsgymnasium Tauberbischofsheim – war er Elternsprecher, seit 1984 ist er der Külsheimer Organisator der Städtepartnerschaft zum französischen Moret. Jedes Jahr zum „Großen Markt“ kommen Vertreter der Partnerstadt. Bauch organisiert Ausstellungen und stellt Kontakte her, um Schülern Praktika zu ermöglichen. Momentan ist er dabei, den Schüleraustausch zu reaktivieren, wobei ihm das nunmehr 26 Jahre währende Amt alse Vorsitzender des Fördervereins der Pater-Alois-Grimm-Schule zugute kommt. Bürgermeister Schreglmann unterstütze das Projekt, freut er sich.

Experte für jüdische Geschichte

Alfred Bauch ist auch Experte für jüdische Geschichte in Külsheim. Dieses Interesse wurde mit dem Beginn der Planungen zu 700 Jahre Külsheim geweckt. Die Geschichte der jüdischen Bürger wollte er auf keinen Fall weggelassen wissen. Deshalb informierte er sich, las viel, sprach mit Zeitzeugen, gewann einen Pfarrer zur Übersetzung von fast 1000 Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof in Külsheim und durchforstete die Deportationsliste ins französische Gurs, die so nicht stimmen könne, weil Berta Hahn dort zweimal auftaucht.

Über diese Arbeit fand er Kontakt zu einem in New York lebenden Sohn der wahrscheinlich einzigen Külsheimer Deportierten, die es von Gurs über Nizza nach Amerika geschafft hat. Bis heute tauschen sie sich aus. Auch ein Besuch in der Heimatstadt der Mutter hat stattgefunden.

Neben seinem Interesse für das Historische, das er bei Führungen durch seine Heimatstadt gern weitergibt, hat sich Alfred Bauch immer für Politik interessiert. „Willy Brandts Wahlkampf mit dem Slogan ,Demokratie wagen’ hat mich elektrisiert. Damals bin ich politisch aufgewacht“, beschreibt er seinen Weg. Doch es sollte lange Zeit dauern, bis er SPD-Mitglied wurde. Das Parteibuch hat er erst seit rund eineinhalb Jahren. Zwar reiste er mit SPD-Ticket bereits 1990 in den Külsheimer Gemeinderat, dem er zunächst bis 1995 und dann wieder ab 2005 angehörte, doch erst der Niedergang der ältesten Partei Deutschlands sollte ihn zum Mitglied werden lassen.

„Ich wollte nicht eine dogmatische Parteilinie vertreten müssen und mich von keiner Partei vereinnahmen lassen“, begründet er diesen politischen Werdegang. Freiheit bei seinen Positionen zu haben, die durchaus auch mal links von der offiziellen SPD-Linie liegen, war ihm immer wichtig.

Seit 2014 hat Alfred Bauch für die SPD einen Sitz im Kreistag. „Das ist die letzte Runde“, sagt er zu seinem kommunalpolitischen Engagement. Er appelliert an die Jüngeren, sich zu engagieren. „In der Kommunalpolitik geht es auch um die kleinen Sorgen der Bürger. Fast täglich werde ich angesprochen – das hat stark zugenommen“, erläutert er die wichtige Funktion eines politischen Amts. Im Kreistag ist er Mitglied des Jugendhilfeausschusses und des für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr zuständigen Gremiums.

Ehrenamtlicher Richter

All das sind Themen, die ihn interessieren. Schließlich ist der Jubilar auch noch ehrenamtlicher Richter am Jugendgericht Tauberbischofsheim. Daneben ist Alfred Bauch, der kurz vor der Pensionierung steht, beruflich beim Zoll eingespannt.

„Wir sind Leute, die gern daheim sind“, beschreibt der Jubilar das Leben von seiner Frau und ihm in einer ruhigen Ecke von Külsheim mit Blick auf die Weinberge. Seit 40 Jahren ist das Paar verheiratet. Seinen 65. Geburtstag feiert Alfred Bauch im Kreis der Familie, zu der zwei Kinder und zwei Enkelkinder gehören. Den zahlreichen Glückwünschen schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an.

