Eine Gaudi für Läufer und Zuschauer

Külsheim.Der Buttenlauf beim Külsheimer Weinfest war wieder eine richtige Gaudi sowohl für die Mannschaften sowie für das zahlreiche Publikum an der Strecke mitten durch das Festgelände. „Die Tetris-Bänker“, „Die jungen Wilden“, „Die Weinhoheiten“, „Die Väter“, „Die jungen Griller“ und „Die Ersatz-Banker“ stellten sich der feucht-fröhlichen Herausforderung.

Die Aufgabenstellung für die jeweils drei Mitstreiter eines Teams las sich etwa so: „Per Eimer Wasser in eine Butte füllen, Stange mit einer Bügelsäge durchtrennen, hohen Wagen über eine schiefe Ebene erklimmen, Wasser umfüllen in die Butte des Teamkollegen, ins Zelt und durch dieses laufen, eine Wippe überqueren, drei Zeilen Groß-Tetris schaffen, Wasser in vier unterschiedlich große Milchkannen füllen“. Es mussten so viele Runden absolviert werden, bis auch die letzte der Milchkannen randvoll mit Wasser war.

Spannende Wettrennen

Jeweils zwei Teams begaben sich unter den Augen der insgesamt duldsamen Jury auf den Parcours, woraus sich ein spannendes Wettrennen ergab. Die begeisterten Zuschauer sahen durchaus unterschiedliche Strategien und Techniken, mit denen die Buttenläufer ihre teilweise vertrackten Aufgaben erfüllten. Speziell die Übergabe von möglichst reichlich Wasser von Butte zu Butte klappte zumeist prima, was wiederum die Umstehenden vor „Spontanduschen“ schützte.

Schließlich konnten die Dauergewinner „Die jungen Wilden“ ihren im vergangenen Jahr unterbrochenen Siegeszug mit einem erneuten Titelgewinn fortsetzen. Das Ergebnis des Buttenlaufs lautete: 1. „Die jungen Wilden“ (3:09 Minuten), 2. „Die jungen Griller“ (3:38), 3. „Die Väter“ (4:02). Es folgten „Die Tetris-Bänker“, „Die Weinhoheiten“ und „Die Ersatz-Banker“ hpw

