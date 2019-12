„Ehrenamt macht Külsheim lebenswert“

Das laufende Jahr neigt sich allmählich seinem Ende zu – und dies ist für die Stadt Külsheim traditionell Anlass für den Jahresabschlussempfang in der Festhalle.

Külsheim. Mehr als 250 Menschen mit besonderem Bezug zur Brunnenstadt kamen am Donnerstagabend zu dem Event. Bürgermeister Thomas Schreglmann machte einen Rück- und einen Ausblick.

Vorweihnachtlich dekoriert

Der Külsheimer Schultes freute sich in der vorweihnachtlich dekorierten Festhalle schon bei der Begrüßung über die zahlreiche Teilnahme vieler, die ihren Beitrag dazu geleistet hätten, dass man wieder einen Schritt weitergekommen sei. Der anstehende Jahreswechsel sei wie ein Gipfelkreuz am Berg, gestern und morgen genau ausbalanciert in der Schwebe. Man könne auf den zurückgelegten Weg blicken, in einem schönen Moment innezuhalten.

Schreglmann verriet zuerst, was ihn geärgert habe, nicht- und hochpolitisch zugleich, nämlich der zu leichtfertige Umgang mit dem blauen Planeten „und wir tun so, als ob dies nichts anginge“. Allein könne niemand die Welt retten, doch wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge täten, dann werde sich das Gesicht der Welt verändern.

Wieder besonders gut gefallen, so der Bürgermeister, habe ihm das vielfältige große ehrenamtliche Engagement in und für Külsheim. Mit diesem ehrenamtlichen Engagement habe man eine an Vielfalt reiche, bunte Gemeinschaft mit Charakter. Er hoffe, dass dies so bleibe, weil dieses unbezahlbare Engagement „macht Külsheim erst lebens- und liebenswert“. Spontaner Applaus der Zuhörer bestätigte diesen Gedanken nachdrücklich.

Bezahlbar gewesen seien in diesem Jahr alle Vorhaben in Külsheim, unterstrich Schreglmann mit einem ergänzenden „noch“. Er benannte die neuen Bauplätze in Steinbach, die Dorfsanierung in Hundheim, die Stadtsanierung Külsheim, die neue Dorfmitte Eiersheim und das neue Feuerwehrauto samt neuer Garage in Uissigheim. Es liefen die die Restarbeiten an der Sporthalle der Pater-Alois-Grimm-Schule, die Kindertagesstätte in Hundheim sei umgebaut, die Schlossmauern etwas saniert.

Die Konversion der Prinz-Eugen-Kaserne sei weiter vorangetrieben worden, bilanzierte der Bürger-meister. So sei die Firma Uebe aus Reicholzheim hierher umgezogen und habe neue Arbeitsplätze mitgebracht, der Kaufvertrag mit dem Main-Tauber-Kreis für den Neubau der Straßenmeisterei beurkundet und der Bauhof habe einen neuen Lkw. Es habe verschiedene Wahlen gegeben, das neue Pflegeheim St. Anna in der Haagstraße in Külsheim sei eingeweiht, Elektro Reinhart abgebrannt und wieder aufgebaut.

Schreglmann schaute auch auf das, wo es zu Verzögerungen gekommen war. Er nannte den Umbau des Musikschulgebäudes im Gewerbepark II für den Kindergarten und damit auch die Verzögerung bei der Sanierung des evangelischen Kindergartens sowie den Aussichtsturm in Uissigheim. Diese Projekte kämen eben erst 2020.

Der Bürgermeister sagte, man merke langsam, dass die Konjunktur sich etwas eintrübe. Auch in Küls-heim seien die Gewerbesteuereinnahmen rückläufig, einer der größten Gewerbesteuerzahler schwächle. Solche Mindereinnahmen ließen sich im nächsten Jahr nur schwer auffangen. 2019 habe erstmals die Doppik im Haushalt der Stadt gegriffen, erläuterte Schreglmann, deshalb müssten zusätzlich Abschreibungen erwirtschaftet werden, um Rückstellungen zu haben für Immobilen, Straßen und das komplette Vermögen. Ab sofort würden Abschreibungen jedes Jahr 600 000 Euro bis 700 000 Euro an Kapital binden. Von daher werde die Stadt Külsheim ab dem kommenden Jahr wieder kleinere Brötchen backen müssen.

„Gott sei Dank“, so der Bürgermeister, habe die Stadt Külsheim in den letzten Jahren sehr solide gewirtschaftet, die Finanzen seien sehr solide aufgestellt und man habe sich bei der Umsetzung auf das beschränkt, was man sich leisten konnte. Der konservative Kurs der letzten Jahre habe sich gerechnet. Die Stadt habe zehn Jahre hintereinander einen ausgeglichenen Haushalt vorzuweisen und jede Menge Schulden abgebaut. Das sei für eine Gemeinde dieser Größenordnung alles andere als selbstverständlich.

Die Handlungsspielräume würden jetzt deutlich enger, prognostizierte der Bürgermeister, das eine o-der andere Projekt müsse sicher auch zeitlich geschoben werden, weil es nicht zu finanzieren sei. Wenn die Stadt nun schon weniger Spielräume habe, „so sind wir doch fest entschlossen, diese klug zu nutzen“.

Der Bürgermeister sprach reichlich Dankesworte in viele Richtungen. Nach seinem Ausblick auf 2020 und den beiden Grußworten von MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart und MdB Nina Warken (gesonderter Bericht) beendete Schreglmann den offiziellen Teil.

Sketch vorgetragen

Danach überraschte Ulrike Walter mit einem Sketch, der die Schwierigkeiten beleuchtete, eine für alle persönlichen Befindlichkeiten adäquate Mahlzeit zusammenstellen zu können. Die musikalische Umrahmung des Jahresabschlussempfangs leistete die Gruppe „Golden-Powerplay“ von der Jugendmusikschule Külsheim (Leitung Achim Klein). Auf einer großen Leinwand verwies „Das Jahr 2019 in Bildern“ auf vollendete Projekte.

Die Gäste des Jahresabschlussempfangs blieben nach dem offiziellen Teil zu vielen Gesprächen in der Festhalle beieinander.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019