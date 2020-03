Dritter „Puls 300“

Külsheim.In Külsheim fällt am 8. März zum dritten Mal der Startschuss zum „Puls 300“. Mit einem sportlichen Crosslauf über zehn Kilometer und verschiedenen Fun-Hindernisläufen ein Event für Jederfrau, Jedermann, (Firmen-)Teams, Kinder und die gesamte Familie. Laut Veranstalter zeichnet sich der Zehn-Kilometer-Lauf durch eine Strecke mit anspruchsvollen Trails und „crossigen“ (Wald)-Wegen aus. Beim Hindernislauf stellt das Team des „Puls 300“ den Spaß in den Vordergrund: Mal drüber, mal drunter, mal mitten durch. „Am Ende sollen alle mit einem Lächeln ins Ziel kommen“, so Stefan Platz, Organisator vom FC Külsheim.

Die Anmeldung ist noch bis einschließlich 5. März online oder begrenzt am 8. März direkt am Veranstaltungsort möglich. Nähere Infos unter www.puls-300.de.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020