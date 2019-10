Die Leistungen aller Beteiligten waren einfach phänomenal

Külsheim.Die „Burgkurzweyl zu Cullesheym“ erfreute im Mai tausende Besucher. Am Freitag trafen sich etwa 80 Vertreter der beteiligten Vereine und Gruppen in der Festhalle zur Abschlussbesprechung. Dabei war viel Positives zu hören.

Helmut Lawo, Sprecher des koordinierenden Gremiums der „Burgkurzweyl“, erklärte, dass die Anwesenheit des Bürgermeisters und der Hauptamtsleiterin den guten Verbund von Vereinsgemeinschaft und Stadt Külsheim verdeutliche. Lawo sprach großen Dank an alle Akteure für deren „großartigen Einsatz“ aus. Es sei phänomenal gewesen, wie alles abgelaufen sei.

Bürgermeister Thomas Schreglmann sagte seitens der Stadt Külsheim allen Beteiligten ein „herzliches Dankeschön“. Auch wenn das Wetter bei der „Burgkurzweyl“ nicht optimal gewesen sei, könne der Besuch trotzdem als gut bezeichnet werden.

Lawo befand, dass die Markttage von Beginn an einen Riesenaufwand erforderten. Man sei in der glücklichen Lage, die Arbeiten auf verschiedene Personen verteilen zu können. Der extra gegründeten Vereinsgemeinschaft in Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) seien 38 Gruppen beigetreten, die einen großen Arbeitseinsatz geleistet hätten, betonte der Redner. Hinzugekommen seien zwölf fahrende Händler und zwei Einzelpersonen, die den Markt bereichert haben.

Lawo wartete mit imponierenden Zahlen auf: An fünf Markttagen waren 1300 Helfer 16 000 Stunden im Einsatz, die wiederum zu 1600 Tagwerken verrechnet wurden. Registriert wurden insgesamt 11 720 zahlende Gäste, etwas weniger als 2016. Am Starttag, 1. Mai, gab es 3500 zahlende Besucher, ohne Kinder und Jugendliche gerechnet. Es könne davon ausgegangen werden, so der Sprecher, dass an diesem Tag in der Summe 6000 Gäste gekommen und zusätzlich an die 1000 Helfer auf dem Fest waren, „ein tolles Bild“.

Weiter zählte Lawo auf: am ersten Wochenende samstags 770, sonntags 2800, am zweiten Wochenende 1250 sowie 3400 Besucher. Am ersten und am letzten Tag habe die Gästezahl betreffend ein „absolutes Limit“ erreicht. Mehr vertrage der Markt nicht. Der Gesamtumsatz lag knapp unter dem von 2016 bei gleichzeitig geringeren Ausgaben. Der Sprecher ging auf die zu zahlende Umsatz- sowie Gewerbesteuer ein, ebenso auf den möglichen Überschuss. Ein genauer Betrag könne erst nach dem Jahresabschluss bestimmt werden. Die GbR gebe es noch bis Ende des Jahres. Wenn alles reibungslos verlaufe, könne mit den Auszahlungen an die Vereine bis spätestens Mitte März 2020 gerechnet werden.

Jürgen Goldschmitt ging auf das Thema „Preisanpassung“ ein. Dabei habe man es sich nicht einfach gemacht, stehe doch die Familienfreundlichkeit weiter im Vordergrund. Insgesamt seien die Anpassungen gute Entscheidungen gewesen. Claudia Thum, im Bereich Verpflegung mitverantwortlich, betonte: „Ihr habt gut gewirtschaftet“ und „wart fleißig“. Erfreut zeigte sie sich über „ein richtig tolles Ergebnis“.

Goldschmitt beleuchtete die Zahlen zur „Burgkurzweyl 2019“ hinsichtlich der Getränke und der Werbung. Man habe sich entschieden, bei gedruckten Medien zu bleiben, und 50 000 Handzettel verteilt. Die Besucherzahlen bestätigten, dass hier wohl nicht so viel falsch gemacht werde.

Lawo blickte danach bereits auf die „Burgkurzweyl zu Cullesheym 2020“ Beginn ist am Sonntag, 1. Mai. Fortgesetzt wird das Spektakel an den beiden folgenden Wochenenden. Der Sprecher warb um Verstärkung und Erneuerung im künftigen Organisationsteam. Er kündigte an, für 2022 werde ein „Lastenrad“ gebaut, um wieder etwas Neues bieten zu können. Über die Stadt Külsheim sei dafür bereits Holz eingekauft, das am 25./26.Oktober gesägt werde. Dazu benötige man Helfer.

In der Manöverkritik inklusive gezielter Vorschläge wurden die Einlassbänder ebenso angesprochen wie die Belebung des Burggrabens und die Parkplatzsituation. Den Abend abschließend kündigte Jürgen Goldschmitt nach persönlichen Erläuterungen an, dass die „Burgkurzweyl 2019“ sei seine letzte in diesem voll umfänglichen Tätigkeitsbereich gewesen. Innerhalb einer fantastischen Gemeinschaftsleistung sei die Belastung auf seinen Schultern so groß wie noch nie gewesen. Es sei ein Punkt erreicht, an dem er die Konsequenz ziehe, als Burgvogt „Lebewohl“ zu sagen. Er warb um Übernahme von Aufgaben. Lawo dankte Goldschmitt namens des Gremiums und der ganzen Burgkurzweyl. Er bedauerte dessen Entscheidung, die man akzeptiere. Der Weggang von Goldschmitt reiße ein riesiges Loch in das Organisationskomitee. Der Sprecher würdigte Goldschmitt ebenso wie dessen Frau Karin. Die Anwesenden erhoben sich und verabschiedeten den Burgvogt mit starkem Beifall. hpw

