Die Lebenswelt des Bibers modifiziert

Külsheim.Im Külsheimer Ortsteil Steinfurt tummelt sich im nahen Katzenbach ein Biber. Dessen inzwischen vier Dämme haben für erhebliche Beeinträchtigungen im Umfeld gesorgt. Am Dienstagvormittag sorgten Fachleute durch einige Maßnahmen vor Ort dafür, dass Mensch und Biber mit dem neu gewonnenen Zustand leben können.

Heiko Wolpert von der Stadtverwaltung Külsheim blickt zurück auf Ende des Jahres 2017. Damals waren Biber gleich an drei Stellen im Stadtgebiet aktiv: im Verlauf des Amorsbachs nahe des „Paradeis“ in Külsheim, am Otterbach beim Tiefentaler Hof sowie am „Böse-Hecken-Graben“ im Westen von Külsheim. Die Biber verschwanden wieder: am „Böse-Hecken-Graben“ weil dieser ausgetrocknet war, am Amorsbach nach dem großen Unwetter im Juli 2018 und am Otterbach nach einem Starkregen, weil es die Dämme weggerissen hatte.

Zwischenzeitlich war Külsheim „biberlos“, bis im Herbst 2019 ein einzelner männlicher Jungbiber am Katzenbach bei Steinfurt auftauchte und durch zunehmende Aktivitäten auffiel. Dies stellte sich als Problem heraus, denn das Tier hatte den Bach angestaut, die nahe Drainage funktionierte nicht mehr. Mittelbar war die Funktion eines Entwässerungsrohrs beeinträchtigt und ein naher Weg unterspült.

Wie Wolpert erklärt, sei seit Januar beobachtet worden, was sich tut. Als sich ein erster Rückstau gebildet habe, seien Beschwerden aus der Landwirtschaft eingegangen. Am 13. Mai gab es einen Vor-Ort-Termin mit allen Beteiligten inklusive dem Umweltschutzamt des Main-Tauber-Kreises und Diplom-Biologe Bernd Tombeck, Biber-Manager des Regierungspräsidiums Stuttgart.

Dabei hat letzterer rechtliche Grundlagen erläutert, wonach der Biber und sein Lebensraum geschützt seien. Direkte Eingriffe in einen solchen Lebensraum seien nicht möglich, erlaubt lediglich Maßnahmen, welche die Auswirkungen mildern. Man einigte sich darauf, zur Milderung der Auswirkungen der Aktivitäten des Bibers den Wasserspiegel mittels eines Drainage-Rohrs abzusenken. Dabei wird der Damm nicht zerstört, sondern eine Drainage in den Damm eingebaut. So kann eingestellt werden, wie hoch der Bach sich anstaut, bevor Wasser über die Drainage abfließt. Sinn der Maßnahme ist, die Lebenswelt des Bibers nicht zu zerstören, sondern zu modifizieren.

Tombeck, drei Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sowie Wolpert machten sich am Dienstagvormittag vor Ort an die Arbeit. Nach zweieinhalb Stunden war die Maßnahme erfolgreich abgeschlossen. Wolpert sagte abschließend, nun gelte es abzuwarten. Falls es wieder Probleme gebe, wolle man sich erneut beraten. Derweil gebe es eine Lösung, mit der sicherlich alle leben könnten, die betroffenen Landwirte ebenso wie der Biber. hpw

