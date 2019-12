Die Jubilarin ist zufrieden

Külsheim.Hedwig Diefenthaler, geborene Seitz, feiert an diesem Donnerstag in Külsheim ihren 90. Geburtstag.

Waschechte Külsheimerin

Die waschechte Külsheimerin wurde am 19. Dezember 1929 geboren. Sie hat die meiste Zeit ihres Lebens in ihrer Heimatstadt verbracht und weiß so manches über das Städtchen und Ereignisse vor vielen Jahrzehnten zu erzählen.

1956 heiratete die Jubilarin Richard Diefenthaler. Eine Freude war es für das Ehepaar, gemeinsam seine goldene Hochzeit zu feiern. Mittlerweile ist Richard Diefenthaler gestorben.

Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Mit der Jubilarin freuen sich auch fünf erwachsene Enkel.

„Mehr braucht man nicht“

Hedwig Diefenthaler sagt über sich: „Ich bin zufrieden, mir geht es verhältnismäßig gut. Mehr braucht man nicht im Alter.“

Der 90. Geburtstag feiert die Jubilarin im Kreise der Familie. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den sicherlich zahlreichen Glückwünschen an. hpw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019