„Desaströse“ Kostenexplosion ist Schock

Bürgermeister Thomas Schreglmann informierte in der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats am Montag über Anfragen von Poolbesitzern, ob diese die Abwassergebühr erlassen bekommen könnten. Fakt sei, es dürfe keine solche Erstattung geben. Pool-Wasser müsse zwingend in die Kanalisation eingeleitet werden.

Wie der Bürgermeister betonte, tage der „Arbeitsstab Corona“ nach wie vor. Der Schwimmbadbetrieb werde wohl am kommenden Dienstag mit fast allen Nutzern wieder aufgenommen. Hygienekonzepte würden erstellt, die meisten lägen bereits vor. Maximal dürfen sich 30 Personen im Becken befinden, gezählt werde im Eingangsbereich.

Man habe sich intensiv mit der Schulöffnung beschäftigt, so Schreglmann. In der Mensa habe es mittags bisher einen Zweischichtbetrieb gegeben. Wegen der Abstandsregeln müsse ab nächster Woche auf drei Schichten umgestellt werden. Das funktioniere auch mit Hilfe des elektronischen Buchungssystems. Auch die Nachmittagsbetreuung beginne wieder in der nächsten Woche. Dazu werden konstante Gruppen gebildet, Springer werde es nicht mehr geben. Er hoffe, das Personal reiche aus.

Schreglmann ging auf Verkehrsmessungen auf der Umgehungsstraße L 504 ein. Etwa 75 Prozent der Fahrer seien mit „unter 100 Stundenkilometern (km/h), unterwegs gewesen, 17 Prozent mit bis zu 110 km/h gelegen, der Rest mit über 110 km/h.

Der Rathaus-Chef informierte über eine von ihm getroffene Eilentscheidung zur Anschaffung von iPads für die Schulen. Für die Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim seien drei Klassensätze (je 30 Stück), für die Grundschule in Uissigheim drei Stück gekauft worden. Bezahlt werde alles mit Mitteln aus der Corona-Soforthilfe. So sei man für Homeschooling gerüstet, wenn möglicherweise eine zweite Coronawelle komme. Die von der Firma Bechtle (Neckarsulm) gelieferten iPads (Auftragssumme: rund 30 000 Euro) sollen im September zur Verfügung stehen.

Der Bauantrag zur Umnutzung einer Scheune am Roten Rain auf Gemarkung Külsheim wurde von der Tagesordnung abgesetzt, weil der Bauherr inzwischen weitere Bauanträge eingereicht hat.

In Anfragen aus dem Gremium ging es um Vereinsförderrichtlinien, das Einsäen einer Wiese an der Wertheimer Straße in Hundheim und um das Fehlen von Fahrradwegen nach Tauberbischofsheim. hpw