„Der Große Markt wackelt“

Külsheim.Noch wurde der Stab über dem Külsheimer Großen Markt 2020 nicht gebrochen. Doch es sieht für das beliebte Volksfest momentan nicht gut aus.

„Wir warten den 4. Mai ab“, erklärte Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann am Mittwoch auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten. Zu diesem Termin könnten durch Bund und Länder weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise beschlossen oder bestehende gelockert werden. Zwar gelte momentan, dass bis Ende August Großveranstaltungen verboten sind. Doch sei noch immer nicht genau definiert, was genau solch ein Großereignis sei.

Verträge beachten

Zudem müsse die Kommune als Veranstalter aufpassen, „dass sie sich gegenüber den Schaustellern oder sonstigen Beteiligen nicht schadenspflichtig macht“. Denn es gebe Verträge, die nicht so einfach gekündigt werden können. „Die Folgen der Corona-Krise werden die Juristen noch jahrelang abarbeiten“, ist Schreglmann überzeugt.

Momentan sei geplant, dass der Külsheimer Gemeinderat sich Mitte Mai zu seiner ersten Sitzung seit der Corona-Pandemie treffen werde. Dann soll auch das Thema „Großer Markt“ auf der Tagesordnung stehen, beschreibt der Rathaus-Chef das weitere Vorgehen.

In der Bürgermeisterrunde sei das Ganze ebenfalls schon diskutiert worden. Dabei habe man sich dafür entschieden, etwas abzuwarten und zu schauen, wie sich die Zahlen entwickeln.

Noch im Januar sah die Welt für alle Fans des Großen Markts völlig anders aus. Damals freuten sich die Verantwortlichen der Stadt Külsheim, mit Christian Egerer einen neuen Festwirt für das Volksfest in der Brunnenstadt gefunden zu haben. Bei ihm passte die Veranstaltung in Külsheim „gut in den Terminplan“, so der Bürgermeister mit Blick auf das Gauvolksfest in Röttingen. Dieses findet normalerweise Ende August statt.

Schreglmann ist zwar stets ein Optimist, aber angesichts von Corona auch Realist genug, um den Tatsachen ins Auge zu sehen. „Ich hätte vor Wochen nie gedacht, dass das Oktoberfest in München abgesagt wird“, gibt er zu. „Damit haben die Bayern wieder die Richtung vorgegeben.“ Deshalb befürchtet der Bürgermeister: „Der Külsheimer Große Markt 2020 wackelt sehr.“

