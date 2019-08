Den Vorfahren auf der Spur

Eiersheim.So mancher träumt vom Glück in der Fremde. Die einen zieht eine Arbeitsstelle ins Unbekannte, andere die Neugier oder das Klima. Während im 19. und frühen 20. Jahrhundert eine Auswanderung per Schiff meist wochenlang dauerte, ist man heutzutage mit dem Flugzeug viel schneller an seinem Ziel. Das kam nun auch dem Priester Ryan James Quinn Starks aus den USA zugute, der sich im Rahmen seiner Europa-Reise auf die Spuren seiner Vorfahren begab. Dabei stattete er auch der Gemeinde Eiersheim einen Besuch ab.

Ersten Kontakt mit dieser knüpfte der Seelsorger aus den Vereinigten Staaten von Amerika via E-Mail an das Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit Külsheim-Bronnbach. Mit Hilfe von Pfarrsekretärin Veronika Leimeister und Diakon Wolfgang Krug wurde daraufhin für Father Ryan, wie der Priester in seiner Heimat genannt wird, ein kurzfristiger Besuch in Eiersheim samt der Möglichkeit einer Konzelebration der Heiligen Messe in der örtlichen Pfarrkirche organisiert.

Father Ryan und sein Mitbruder, Father Matthew Richard Rappl, übernachteten in Eiersheim im Pfarrhaus. Im Vorfeld hatte Florian Krug eine Begrüßungsrede des Diakons übersetzt. Mit Pfarrgemeinderat Uwe Göbel, der in perfektem Englisch moderierte, Mitorganisator Martin Schmid sowie Erhard Göbel vom Heimatverein Eiersheim trafen sich die Gäste zum Begrüßungskaffee bei Diakon Krug, ehe man gemeinsam einen Ortsrundgang unternahm. Dieser führte hinauf zur Kapelle „Zur Heiligen Familie“ und zum Friedhof.

Weiter ging es ins Dorfmuseum. Hier konnten die amerikanischen Priester sich ein Bild vom Leben der Eiersheimer Bevölkerung Mitte des 19. Jahrhunderts machen. Danach ging es in die historische Dorfmitte, wo momentan die „Dorfscheune“ entsteht.

Später wurde in der Kirche die Messe gefeiert. Diese zelebrierte Pater Jarek, Kaplan der Seelsorgeeinheit Külsheim-Bronnbach, unter Konzelebration der US-Priester und des Diakons. Father Ryan sprach von der Liebe Jesu Christi zu den Menschen und deren Liebe zu Jesus. Dabei lud er die Gläubigen dazu ein, weiter nach vorne an den Altar heran zu treten. Nach dem Segen verabschiedete sich Father Ryan am Hauptportal der Pfarrkirche von den Gottesdienstbesuchern. Dabei erklangen von der Orgel die Töne zur amerikanischen Nationalhymne.

Sehr interessant ist die Familiengeschichte von Father Ryan, die in Obervolkach begann, über Külsheim nach Eiersheim und 1854 in die USA führte. 1764 wurde Brehm in Obervolkach geboren. Der Leinenweber heiratete 1795 Anna Margaretha Kutschenreuter aus Külsheim und zog in die Brunnenstadt. Das Weberhandwerk betrieb die Familie hier über Generationen. Von Johann Adam und Margaretha Brehms neun Kindern heiratete Sohn Franz Bernhard (geboren 1804 in Külsheim) 1835 Anna Maria Müller aus Eiersheim. Letzter männlicher Namensträger der Familie Brehm war der Külsheimer Josef Alois (1911 bis 2003) der 1948 Emma Schönwetter geheiratet hatte.

Anna Maria Müller starb bereits zwei Jahre nach der Hochzeit. Franz Bernhard Brehm, in Amerika später „Frank“ genannt, heiratete dann Maria Agnes Egenberger. Mit seinen drei Kindern Franz Jacob Brehm (geboren 1838 in Eiersheim), Johanna Brehm (geboren 1841 in Eiersheim) und Bernhard Brehm (geboren1845 in Eiersheim) wanderte das Paar 1854 von Hamburg aus mit dem Schiff „Davenport“ in das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ aus. In New York kamen sie 54 Tage später heil an.

Von Franz Jacob Brehm führt die Familienlinie zu Father Ryan: über John J. Brehm (geboren 1867 in Burlington in Wisconsin, USA) zu Clarence J. Brehm (geboren1897 in Racine in Wisconsin), zu Charles Brehm (Großvater, geboren 1936 in Racine) und schließlich zu Father Ryans Mutter Donna Brehm (geboren 1962 in Racine.

Besonders sein Großvater Charles freute sich mit dem Priester über dessen Deutschland-Fahrt und den „Heimatbesuch“ in Eiersheim. Denn Charles Brehm führt die Familienchronik weiter und ist sehr an deren Herkunft in Deutschland interessiert.

Somit wandelte der Ur-Ur-Ur-Urenkel 165 Jahre nach der Auswanderung von Franz (Frank) Bernhard Brehm nach Amerika auf den Spuren seiner Vorfahren in Eiersheim. 2014 wurde der 1988 in den USA geborene Ryan James Quinn Starks zum Priester geweiht. Er ist ein großer Anhänger des deutschen Papstes Benedikt XVI.

Sein Mitbruder Matthew Richard Rappl wurde 2017 in der Saint Mary Catholic Church in Ledgeview, Wisconsin, zum Priester geweiht. Er wurde 1993 in den USA geboren.

Beide, besonders aber der Nachfahre der Brehms, zeigten sich tief von Eiersheim und der ihnen hier erwiesenen Gastfreundschaft beeindruckt.

Nach dem Lernen der deutschen Sprache wollen die beiden Amerikaner in spätestens zwei Jahren wiederkommen. Ihre Europa-Reise führte sie von Chicago nach Frankreich, Eiersheim, Regensburg und nach München. wokru

