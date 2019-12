Den Nikolaus freudestrahlend empfangen

Külsheim.Der Nikolaus hat momentan allerorten viel zu tun. Jedoch nahm er sich am Sonntagnachmittag die Zeit, den Weihnachtsmarkt in Külsheim zu besuchen und damit vor allem viele Kinder zu erfreuen.

Als es auf dem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt im Bereich des Dreischalenbrunnens und der Katharinenkapelle hieß, der Nikolaus komme zu Besuch, waren nicht nur glänzende Augen bei den Kindern zu sehen. Auch Eltern und Großeltern freuten sich mit.

Der Nikolaus, ein stattlicher Mann mit weißem Rauschebart, rotem Mantel und edlem Bischofsstab, kam zu Fuß. Auf seinem Weg zur Bühne wurde er sofort umringt von Jungen und Mädchen, die mit großen Augen vor ihm standen und gespannt zuhörten, was er denn zu sagen hatte. Der Nikolaus blickte in sein großes goldenes Buch und wusste von zumeist lieben Kindern. Wohl auch deshalb war er ohne Knecht Ruprecht gekommen.

Wer sich traute, durfte kleine Gedichte aufsagen oder ein Lied vortragen. Manche taten dies mit schüchterner Stimme, andere eher selbstbewusst. Gerne lauschten der Nikolaus und die weiteren Marktbesucher dem, was die Kinder mutig vortrugen. Der Nikolaus und seine Helfer belohnten schließlich alle Mädchen und Jungen mit Säckchen voller Mandarinen, Nüsse und Süßigkeiten. Diese hatten die Stadt Külsheim sowie die Betreiber Weihnachtsmarkt-Stände gespendet. Der Weihnachtsmarkt in Külsheim ist am Freitag und Samstag, 13. und 14. Dezember, jeweils von 18 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 15. Dezember, von 15 bis 20 Uhr geöffnet. hpw

