Dem Haus des Nikolauses auf der Spur

Külsheim.Warum kann das Haus vom Nikolaus in einem Zug gezeichnet werden? Mit dieser und vielen anderen Fragen beschäftigen sich Schüler der Külsheimer Pater-Alois-Grimm-Schule (PAGS) im Rahmen des neuen Profilfachs „Informatik, Mathematik, Physik (IMP)“. Die Inhalte verteilen sich auf die drei Fachbereiche Informatik, Mathematik und Physik.

Als ein Beispiel dafür nennen die Schulverantwortlichen in einer Mitteilung das Teilgebiet der Astronomie im Fach Physik, mit der sich die Schüler über drei Jahre hinweg immer wieder beschäftigen werden. Dazu ist im Januar ein Besuch im Haus der Astronomie in Heidelberg geplant. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, ob es fremdes Leben im All gibt. Aktuell wird mit Begeisterung der Dezemberhimmel mithilfe von Sternen-Apps untersucht.

Faszinierende Themen

Auch Mathematik hat im Profilfach IMP faszinierende Themen zu bieten, etwa die Verschlüsselungsalgorithmen und Graphentheorie („Das Haus vom Nikolaus“).

Obwohl die drei Fachbereiche getrennt voneinander unterrichtet werden, sind immer wieder Bezüge zur Informatik gegenwärtig. Um zu verstehen, wie ein Computer grundlegend mit logischen Schaltungen aufgebaut ist und funktioniert, müssen die mathematisch logischen Verknüpfungen ebenso bekannt sein wie die physikalischen Grundlagen einer Transistorschaltung. Neben diesen exemplarischen Inhalten werden zudem zentrale Kompetenzen wie logische, strukturierte und algorithmische Denkweise, Problemlösefähigkeiten, Frustrationstoleranz, Teamfähigkeiten oder Lösungsstrategien vermittelt.

Neben dem gymnasialen Profilfach IMP gibt es an der Külsheimer Gemeinschaftsschule die Profilfächer Bildende Kunst, Naturwissenschaft und Technik (NwT) sowie Spanisch. Dabei handelt es sich um „richtige Fächer“ und nicht um zusätzliche Angebote, wie man sie als Arbeitsgemeinschaften (AG) kennt, betonen die Verantwortlichen.

Ausschlaggebend für die Genehmigung seitens des Regierungspräsidiums Stuttgart für das Fach IMP als zusätzliches Angebot an der PAGS waren die Zustimmung der unterschiedlichen Gremien, aber auch das Vorhandensein von ausreichend qualifizierten Lehrkräften sowie einem tragfähigen pädagogischen Konzept, die notwendige Ausstattung sowie entsprechende Schülerzahlen.

Die PAGS-Verantwortlichen sind stolz darauf, dass die Bildungseinrichtungen eine von wenigen Gemeinschaftsschulen im Schulamt Künzelsau ist, die das Profilfach IMP anbieten darf. Nur das Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda biete dieses ebenfalls seit diesem Schuljahr an.

Aktuell arbeiten 13 Schüler aus der Lerngruppe 8, davon über die Hälfte Mädchen, im neuen Fach.

Das neue Profilfach füge sich gut in das Konzept der Schule ein. Mit Kursen im Rahmen von Medientagen sowie TIP-Angeboten (vergleichbar mit Arbeitsgemeinschaften) im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) wie etwa das Programmieren von Apps, Schulgarten oder Modelleisenbahn werde den Schülern eine große Auswahl geboten.

