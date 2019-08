Das Führungsteam bestätigt

Külsheim.Zur Jahreshauptversammlung des Schwimmbad-Fördervereines Külsheim trafen sich die Mitglieder kürzlich im Gasthaus „Zum Speer“. Dabei informierte Co-Vorsitzender Jürgen Ballweg über die vergangenen Monate.

In seinem Rückblick hob der Redner die elfte „Lange Schwimmbadnacht“ hervor. Diese habe erneut Rekordzahlen gebracht. Die Veranstaltung sei mittlerweile in Külsheim ein fester Programmpunkt im Jahreskalender und werde gut angenommen.

Im vergangenen Jahr konnten erneut neue Werbepartner gewonnen werden. So gebe es momentan 60 Werbetafeln. Noch in diesem Jahr sollen zwei weitere hinzukommen.

Wie aus dem Bericht von Kassenwartin Kathrin Fleuchaus hervorging, konnten durch die erfolgreichen Aktionen erhebliche Einnahmen erzielt werden. Die Versammlung beschloss einstimmig, der Stadt Külsheim in diesem Jahr erneut insgesamt 15 000 Euro zum Erhalt des Schwimmbads zur Verfügung zu stellen. Bislang hat die Stadt den Badebetrieb mit 160 000 Euro unterstützt. Die Scheckübergabe soll im Herbst erfolgen.

Als „sehr konstruktive“ nannten die Verantwortlichen rückblickend die auch 2018 erfolgte Jahresbesprechung, an der sich neben dem Förderverein die Stadt Külsheim und die DLRG teilgenommen haben.

Am Ende seines Berichts würdigte der Co-Vorsitzende alle Vorstandsmitglieder für ihre tatkräftige Arbeit. Einen besonderen Dank richtete er an die DLRG, ohne die keine „Lange Schwimmbadnacht“ möglich wäre. Außerdem lobte er die Stadt Külsheim für die gute Zusammenarbeit sowie alle Mitglieder und Unterstützer des Vereins. Namentlich nannte Ballweg an dieser Stelle die Rheuma-Liga, stellvertretend Alfons Grimm, die den Verein als Hauptsponsor unterstützt habe.

Nach dem Kassenbericht von Kathrin Fleuchaus und der Kassenprüfung durch Michaela Nehmiz sowie Katja Schöpperle erfolgte die Entlastung des Vorstands einstimmig.

Wahlen

Haupttagesordnungspunkt war die Wahl des gesamten Vorstands für die nächsten zwei Jahre unter der Leitung von Alfons Grimm. Jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigten die Mitglieder die beiden Co-Vorsitzenden Jürgen Ballweg und Ingrid Höfert sowie Schriftführerin Irene Trabold.

Kathrin Fleuchaus stand als Kassenwart nicht mehr zur Verfügung. Daraufhin wählten die Mitglieder Anette Lüdicke und Manuela Leis zu gleichberechtigten Kassenwartinnen. Als Beisitzer fungieren Gabi Preissler, Andre Nehmiz, Matthias Grimm, Christina Lutz, Martin Reinhart, Wolfgang Pauly, Detlev Meixner, Kurt Siegmeth, Raimund Imhof, Christian Höfert, Jürgen Goldschmitt, Ralf Müller und Jörg Hauck. Auch sie wurden einstimmig gewählt.

Der Co-Vorsitzende bedankte sich bei allen Gewählten für ihre Bereitschaft, sich weiterhin zu engagieren. Ein besonderer Dank galt Kathrin Fleuchaus für ihren jahrelangen Einsatz.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Änderung beziehungsweise Ergänzung der Vereinssatzung. Dabei ging es um die Datenschutzgrundverordnung sowie das Amt des Kassenwarts. Es soll möglich sein, dass dieses bis zu zwei Personen miteinander ausüben. Alles wurde jeweils einstimmig beschlossen.

Wie es im Bericht des Vereins weiter heißt, kündigte der Co-Vorsitzende bei seiner Vorausschau auf das nächste Jahr die 13. „Lange Schwimmbadnacht“ an. Diese soll am Samstag, 14. März, im Hallenbad stattfinden.

DLRG-Vorsitzender Martin Reinhart wies darauf hin, dass es in jüngster Zeit erhebliche Personalprobleme bei der Schwimmbadaufsicht gegeben habe. Dies werde auch künftig de Fall sein.

Reinhart warb dafür, dass sich weitere Personen ab 18 Jahre bereiterklären, die Schwimmbadaufsicht zu übernehmen sowie die Prüfung für das dafür erforderliche Rettungsschwimmabzeichen und einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Denn die für alle offenen Schwimmstunden könne man nur dann weiterhin angeboten werden, wenn die Schwimmbadaufsicht gewährleistet sei.

