Das erste Element des Turms steht

Uissigheim.Die Arbeiten an Aussichtsturm und Schutzhütte in Uissigheim haben begonnen. Ortsvorsteher Klaus Kuß hofft auf eine Erstbesteigung im nächsten Frühjahr.

Der Aussichtsturm und die Schutzhütte auf dem Stahlberg in Uissigheim beschäftigen die Menschen gedanklich schon einige Zeit. Nun sind die ersten Fortschritte an den Bauten offensichtlich. Das erste Element vom Turm ragt einige Meter in die Höhe.

Vor mehr als einem Jahrzehnt bereits keimten in der Ortschaft erste Gedanken hinsichtlich eines sol-chen Aussichtsturms auf der markanten Erhebung Stahlberg. Von dort aus hat man eh schon herrliche Ausblicke in die vielfältige Landschaft rundum. Ein Turm könnte diese Fernsichten noch übertreffen hin zu den Mittelgebirgen Rhön oder Spessart. Ältere Mitbürger schwärmen von den Zeiten bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts, als man von der steinernen Bank „Gustels Ruh“ hinter der Uissighei-mer Kapelle auch noch bis nach Bronnbach schauen konnte. Solcherlei Blicke klappen momentan wegen inzwischen gewachsener Bäume nicht mehr.

Im April 2018 wurde über das geplante Projekt „Aussichtsturm und Schutzhütte“ in einer Sitzung des Uissigheimer Ortschaftsrates informiert, Wege hin zur Umsetzung aufgezeigt. Im Mai 2019 wurde be-kannt, das von der EU aufgelegte „Leader-Programm“ gewähre 163000 Euro Zuschuss. Weiterhin ge-be es hier eine großzügige Spende eines Uissigheimer Sponsors. Bodengutachten wurden in Auftrag gegeben.

Im Februar 2020 stimmte der Gemeinderat der Stadt Külsheim dem Bauantrag zur Errichtung eines Aussichtsturmes und einer Schutzhütte auf dem Stahlberg einhellig zu, im Juli vergab das Gremium entsprechende Aufträge. Schon da war allen Beteiligten klar, dass das Projekt sowohl dem Ausbau des touristischen Angebotes dienen als auch das kulturelle Leben stärken werde. Im September 2020 trafen sich Verantwortliche aus verschiedenen Bereichen vor Ort zum offiziellen ersten Spatenstich.

Planer und Statiker Gerhard Skazel (Wittighausen) meint, die Genehmigung sei zügig da gewesen. Allerdings habe sich der ursprünglich angedachte Beginn im Oktober etwas verzögert. Nun wolle man schauen, bis Ende 2020 im Wesentlichen fertig zu sein. Dirk Vonier (Boller-Bau , Tauberbischofsheim) berichtet, Ende Oktober/Anfang November sei der Fundamentkranz für den Aussichtsturm entstanden, in die Fundamente seien Köcher einbetoniert worden. In diese wiederum konnten die Stahlstützen des Turmes gestellt und ausgerichtet werden.

Edgar Reinhard (TS.Fassaden, Tauberbischofsheim) erläutert zum Stahlbau, das erste bereits gestellte Element habe eine Höhe von sechs Metern. Drei weitere würden folgen, bis das Aussichtspodest in 18,20 Meter Höhe und schließlich auch der First in 23,06 Meter Höhe zu sehen seien. Der Turm habe dann ein Gesamtgewicht von rund 24 Tonnen und einen quadratischen Querschnitt mit Außenkanten von 5,45 Meter. Es gebe zehn Treppenläufe jeweils mit Gitterroststufen, die Anzahl der Stufen betrage insgesamt 94.

Vonier schaut in die nahe Zukunft. Die genannten Aussparungen würden Anfang nächster Woche ausgegossen im Zuge der Arbeiten an der Bodenplatte des Aussichtsturms. Dafür seien mehr als sieben Kubikmeter Beton vorgesehen. Wohl im nächsten Jahr würden dort Randsteine gesetzt und die Bodenplatte gepflastert.

Beim Bau der Schutzhütte ist die Bodenplatte gemacht. Die Firma Boller zieht in Kürze die Wände hoch, „Holzbau Bernhard Grein“ (Böttgheim) fertigt den Dachstuhl, die Verkleidung der Hütte mit Na-tursteinen geschieht durch Eigenleistungen von Uissigheimern. Uissigheims Ortsvorsteher Klaus Kuß unterstreicht, der Aussichtsturm auf dem Stahlberg sei „kein all-täglicher Bau“. Der touristische Anziehungspunkt komme nicht nur Uissigheim oder Gesamt-Külsheim zugute, sondern der ganzen Gegend. Er denke, das Projekt werde angenommen. Kuß freute sich, dass die Arbeiten angelaufen seien, auch wenn der Winter vor der Tür stehe. Er hoffe auf eine Erstbesteigung im nächsten Frühjahr und eventuell auch eine schöne Einweihung.

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann bestätigte, der Turmbau habe in den letzten Wochen ordentlich Fahrt aufgenommen. Jetzt könne auch der Stahlbauer endlich loslegen.

Allgemein äußerte der Bürgermeister, der Tourismus in Deutschland wachse seit Jahren und man werde auch in den nächsten Jahren stabile Zahlen haben. Von daher passe so ein Aussichtsturm hervorragend in die Zeit und „wird uns und unsere Gäste sicherlich jahrzehntelang erfreuen“. hpw

