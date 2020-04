Christiane Kesch zur neuen Vorsitzenden gewählt

Eiersheim.Bereits vor der Corona-Pandemie trafen sich die Mitglieder des Kindergartenfördervereins St. Aloysius Eiersheim im Pfarrhaus zur Jahreshauptversammlung. Ein Höhepunkt war die Wahl eines neuen Vorstandsteams.

61 Mitglieder im Verein

Nach der Gedenkminute für die Verstorbenen gab Schriftführerin Katja Schreiber Einblicke in das abgelaufene Vereinsjahr. So ließ sie erkennen, dass der Förderverein zum Geschäftsjahr 2019 insgesamt 61 Mitglieder gezählt habe. Im Mai 2019 habe der Verein einen Dämmerschoppen im Pfarrhaus nach der Flurprozession veranstaltet, der großen Anklang gefunden habe. Die jährliche Eisenwaren-, Altmetall- und Schrottsammlung von Eugen Rossmann sei für den Kindergartenförderverein weiterhin ein lukratives Geschäft. Zur Ferienaktion im September seien 20 Kinder angemeldet gewesen, die kleine Kunstwerke aus Yton unter dem Thema „Kreativ mit Yton“ anfertigten.

Im November hätten erste Vorbereitungen zu dem neuen geplanten Kinder-Wander-Weg begonnen. Hierbei werde bereits eine erste Station aus Weiden für ein ovales Weidenhaus mit Ein- und Ausgängen angefertigt. Roland Baumann unterwies die Mitglieder in Sachen klassischen Weideruten, deren Brauchtum besonders in Eiersheim zur Herstellung der bekannten Eiersheimer Körbe und Besen erforderlich seien. Einen Ausblick gab Schreiber für den Kindergarten, der im Frühjahr in das örtliche Gemeindezentrum umziehen musste, damit im eigentlichen Gebäude der Brandschutz vonstattengehen könne.

Weitere Einzelheiten

Vorsitzende Silke Schmid ging in ihren anschließenden Ausführungen auf weitere Einzelheiten im Kindergartenfördervereinsjahr 2019 ein. So seien zum 1. März 17 Plätze belegt gewesen. Im vergangenen Sommer sei kein Kind eingeschult worden. Aktuell habe der Kindergarten eine Belegung von 22 Plätzen mit 18 Kinder. Im Sommer würden voraussichtlich sieben Kinder eingeschult. Somit sei im Herbst mit einer Belegung von zwölf Plätzen zu rechnen. Ab Januar 2021 sei der Kindergarten wieder mit 18 Plätzen belegt.

Öffnungszeiten bleiben

Die Öffnungszeiten blieben von 8 bis 14 Uhr. Der Personalschlüssel sei, so Schmid, erstmals seit Kindergartenbestehen bei 2,0 und auf drei Erzieherinnen verteilt. Als Ziel für 2020 sei unter anderem der weitere Verlauf des Kinder-Wander-Weges geplant. Hierbei würden fleißige Hände zur Rodung benötigter Fläche sein, ferner Schilder zur Beschilderung und Beschreibungen der heimischen Tierwelt.

Ferner möchte sich der Kindergartenverein St. Aloysius Gedanken machen, wie er sich in der neuen Eiersheimer Dorfmitte mit der Dorfscheune künftig mit einbringen könne. Mit Flammkuchenessen, Kaffee und Kuchen könne man kurzfristig bei Bedarf planen. Ideen würden von der Leitung angenommen.

In der Tagungsordnung ging es mit dem Kassenbericht von Claudia Rösser weiter, der von den Kassenprüfern Silvia Rossmann und Christian Baumann geprüft und für einwandfrei und ordnungsgemäß geführt befunden wurde. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Nach Dankesworten der Kindergartenleiterin Kerstin Hildenbrandt an die Mitglieder des Fördervereins wurden Neuwahlen durchgeführt. Hierbei wurde Christiane Kesch als neue Vorsitzende einstimmig gewählt. Ihre Stellvertreterin Linda Göbel ebenfalls neu im Amt. Neuer Kassenführer ist Jens Schöniger. Katja Schreiber bleibt Schriftführerin. Kassenprüfer sind weiterhin ernannt Christian Baumann und Silvia Rossmann.

Anerkennende Worte

Uwe Göbel und Kerstin Hildenbrand sprachen Dankesworte an das alte Vorstandsteam mit der scheidenden Vorsitzenden Silke Schmid aus und bedankten sich für die gelungenen Aktivitäten. Ohne den Kindergartenförderverein zur Unterstützung des örtlichen Kindergartens sei eine Zukunft der Einrichtung in Eiersheim undenkbar, so beide unisono.

Leiterin Kerstin Hildenbrand bedankte sich besonders für die Unterstützung beim Umzug bezüglich der neuen Brandschutzordnung und deren Umsetzung und der damit verbundenen neuen Örtlichkeiten im Gemeindezentrum. Hildenbrand regte an, dass nach Beendigung der Umbaumaßnahmen im Kindergarten ein „Tag der offenen Tür“ gestaltet werden solle. wokru

