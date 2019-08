Brandstifter treibt sein Unwesen

Külsheim.Ein Brandstifter treibt zurzeit in Külsheim sein Unwesen. Nach zwei Vorfällen in der vergangenen Woche hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Aufmerksamer Zeuge

Ein Zeuge meldete am Donnerstag um zirka 14.15 Uhr einen Flächenbrand im Bereich des Gemeindeverbindungswegs von Külsheim kommend in Fahrtrichtung Hundheim in der Nähe eines Rapsfelds. Dort brannte eine trockene Grünfläche direkt neben der Fahrbahn auf einer Breite von knapp 2,50 Metern.

Ein weiterer Fall ereignete sich am Freitag an der Landesstraße zwischen Steinbach und Kühlsheim. Dort wurde eine Straßenböschung in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr rückte in beiden Fällen aus und konnte das Feuer löschen.

Polizei sucht Zeugen

Der Polizei liegen Hinweise auf Brandstiftung vor. Deshalb werden nun Zeugen gesucht, die Informationen zu dem Unbekannten geben können. pol

