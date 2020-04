Beim Tanzen hat’s gefunkt

Külsheim.Das Ehepaar Klaus und Marianne Schukraft (geborene Gepperth) aus Külsheim feiert an diesem Samstag das Fest der Goldenen Hochzeit. Sie haben ihr bisheriges gemeinsames Leben in der Brun-nenstadt verbracht.

Klaus Schukraft ist 1946 in Untergruppenbach (Landkreis Heilbronn) geboren und hat nach der dortigen Zeit im Kindergarten und in der Volksschule zuerst eine Lehre als Bäcker/Konditor, danach noch eine als Koch absolviert. Er kam Anfang Oktober 1965 als Wehrpflichtiger nach Külsheim und verpflichtete sich später auf zwölf Jahre.

Klaus Schukraft machte beim Bund seinen Fahrlehrer und war bei der Bundeswehr auch drei Jahre in der Fahrschule eingesetzt, ehe er diesen Lebensabschnitt als Oberfeldwebel abschloss. Er hat danach ein Jahr in Heilbronn als Fahrlehrer gearbeitet und sich anschließend in Külsheim in seiner eigenen Fahrschule selbständig gemacht bis zum Jahre 1989. Anschließend wiederum war er bis zum Rentenalter selbständiger Fahrlehrer, auch ein Jahrzehnt in Heilbronn.

Marianne Schukraft ist als Marianne Gepperth in Külsheim geboren und aufgewachsen, hat dort Kin-dergarten sowie Volksschule besucht, eine Lehre als kaufmännische Angestellte beim Külsheimer „Autohaus Seitz“ absolviert und danach dort ein Jahr gearbeitet.

Nach der Hochzeit und anschließender Familienphase wirkte Marianne Schukraft ab 1982 bis 1991 bei der Firma Reku (Külsheim) und dann wieder beim Külsheimer „Autohaus Seitz“. Sie kommentiert dies so: „Ich sehe gerne meine Tankstellenkunden und -leute.“

Klaus und Marianne Schukraft haben sich 1968 beim gemeinsamen Tanzkurs im Soldatenheim „Clubhaus Frankenland“ in Külsheim kennen gelernt. Die Hochzeitsglocken läuteten am 18. April 1970 in der Külsheimer Pfarrkirche St. Martin. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor, inzwischen gehören auch zwei Enkel im Alter von zwölf und neun Jahren zur Familie.

Das Ehepaar Schukraft lebt im eigenen Haus, welches sie 1982 gebaut haben.

Marianne Schukraft singt gerne und gehört seit sieben Jahren dem evangelischen Singkreis „tiElotse“ an. Klaus Schukraft ist auch bekannt durch sein hauptsächliches Hobby, „die Schäferhunde“. Schon mit 15 Jahren hatte er den ersten Hund in eigener Verantwortung übernommen und dies durchgängig bis heute fortgesetzt. Sein Schäferhund „Orno vom Murrtal“ landete 1987 beim Weltchampionat in Du-isburg auf Platz vier, „Marlo vom Haus Breunig“ war vor 30 Jahren beim Europa-Championat in Buda-pest (Ungarn) Bester seiner Klasse.

Klaus Schukraft hatte 1972 die Ortsgruppe Külsheim im „Verein für Deutsche Schäferhunde“ mit gegründet, war viele Jahre deren erster Vorsitzender und ist es auch derzeit wieder. Er ist Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender der Ortsgruppe.

Das Ehepaar Schukraft sagt über die Zukunft: „Wir wollen unsere gemeinsame Zeit weiter genießen“. Der zur Goldenen Hochzeit geplante Dankgottesdienst fällt ebenso wie die geplante Familienfeier aus. Glückwünsche werden eben per Telefon übermittelt. Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die FN an. hpw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.04.2020