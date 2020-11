Bauhofmitarbeiter haben großen Adventskranz gebunden

Külsheim.In Külsheim ist es seit eineinhalb Jahrzehnten guter Brauch, dass in der Vorweihnachtszeit ein riesengroßer Adventskranz mit echtem Tannengrün den Rathausbrunnen ziert, und die Kerzen darauf ad-ventliche Stimmung verbreiten – erst eine, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür.

Die Külsheimerin Irene Seitz hatte einst die Idee, mit einem solchen Adventskranz mit einem Umfang von 14 Metern als Bereicherung inmitten Külsheims den Bescuhern der Innenstadt Freude bereiten zu lassen.

Die vorbereitende Arbeit des Kranzbindens hatte über Jahre der Gewerbe- und Verkehrsverein Külsheim übernommen. Nachdem dieser eine Neuausrichtung beschlossen hatte, erklärte sich der „Raki-Club“ bereit, diese Tätigkeit zu übernehmen. Jener durfte heuer wegen der Kontaktbeschränkungen nicht entsprechend aktiv werden und so sprangen Mannen des städtischen Bauhofs in die Bresche.

Sobald der große Adventskranz fertig ist, wird dieser durch den Bauhof der Stadt Külsheim auf den kreisrunden Rathausbrunnen platziert. Für viele Menschen in Külsheim beginnt die Adventszeit mit der Segnung des Adventskranzes am Rathausbrunnen und dem Entzünden der ersten Kerze dort, damit es überall heißen kann: „Sehet, die erste Kerze brennt.“ Pfarrer Joachim Seraphin wird diesen besonderen Adventskranz in diesem Jahr in einer stillen Minute und ohne Publikum segnen, damit auch alle Adventskränze und Kerzen allerorten in der Umgebung.

So wie schon die erste Adventskerze auf dem großen Kranz auf dem Rathausbrunnen Freude in die Herzen der Menschen bringt, so wird dies auch der beleuchtete Nadelbaum tun, welcher in diesem Jahr zusätzlich auf dem Schlossplatz der Brunnenstadt aufgestellt wird. In Zeiten, in denen es in Külsheim keinen Weihnachtsmarkt geben kann und auch keinen adventlichen Seniorennachmittag für die Gesamtstadt, können Schulkinder und Kirchgänger, Besucher des Rathauses oder Spaziergänger stimmungsvolle Atmosphäre auf dem Schlossplatz auf sich wirken lassen. hpw

