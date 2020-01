Auswirkungen von Stress und Psyche

Külsheim.Im Rahmen der Wintervortragsreihe veranstaltet die Stadt Külsheim am Mittwoch, 15. Januar, um 19.30 Uhr einen Vortragsabend im Alten Rathaus in Zusammenarbeit mit dem Universitätsbund Würzburg. Zum Thema „Auswirkungen von Stress auf Psyche und Körper: Beispiel Depression“ referiert Dr. Andreas Menke PD, Leitender Oberarzt, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie am Universitätsklinikum Würzburg. Dabei wird folgenden Fragen nachgegangen: Wie wirkt sich Stress auf das Gehirn aus? Was macht Stress mit dem Körper? Ist Stress immer gefährlich? Und wie kann ich mich vor den Auswirkungen von „gefährlichem“ Stress besser schützen? Der Eintritt ist frei.

