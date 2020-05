Ausbau der Rommelstraße kann starten

In der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats am Montag teilte Bürgermeister Thomas Schreglmann mit, dass das Rechnungsprüfungsamt im Landratsamt den Haushaltsplan der Stadt als gesetzmäßig erachtet habe. In den vergangenen Jahren sei die Verschuldung der Kommune deutlich abgebaut worden. Die Planung sehe von 2020 bis 2022 eine Neuverschuldung von insgesamt etwa 1,7 Millionen Euro vor. Der höchste geplante Schuldenzuwachs falle 2020 an. Die für das Jahresende errechnete Pro-Kopf-Verschuldung liege bei 1128 Euro und damit deutlich über Landesdurchschnitt. Mit Blick auf die Liquiditätsübersicht empfehle das Rechnungsprüfungsamt Kredite nur dann aufzunehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich sei.

Wie Schreglmann sagte, seien die in der ehemaligen Kaserne durch Gebäudeabbrüche entstandenen 19 000 Tonnen Recyclingmaterial komplett verwertet. Dies sei schneller geschehen als gedacht. Zuerst seien Feldwege geschottert worden, später habe man an Privatleute und Firmen das Material für einen Euro je Tonne verkauft.

Nach Aussage des Bürgermeisters seien die durch das mobile Geschwindigkeitsmessgerät in der Wertheimer Straße in Hundheim auf Höhe der Tankstelle gemessenen Werte akzeptabel. Die von der Stadt angeschafften Messgeräte werden in Hundheim und Steinbach fest installiert.

Weiter teilte Schreglmann mit, dass hinsichtlich der Defibrillatoren in allen Ortsteilen Hinweisschilder angebracht wurde. Der momentan zu hörende Hubschrauberlärm ergebe sich daraus, dass die Heeresflieger aus Niederstetten verstärkt fliegen. Vom Bauhof wurde das Außengelände im Kindergarten Uissigheim neu gestaltet, neues Großspielgerät ist bestellt. Verschiedene Bauanträge wurden zustimmend an das Landratsamt weitergeleitet worden.

Der Bürgermeister informierte aus Sanierungsausschusssitzungen. Die zugesagte Finanzhilfe des Wirtschaftsministeriums für das Sanierungsgebiet in der ehemaligen Kaserne beträgt eine halbe Million Euro. Inklusive eigener Mittel beträgt der Förderrahmen 715 000 Euro. Laufzeitende ist im April 2021. Schreglmann sagte, bei Grundstücksverkäufen, besonderes in der Külsheimer Altstadt, seien die Verträge vollzogen. Zuschüsse seien in den Sanierungsgebieten „Stadtkern IV“ und „Hundheim“ erfolgt. Die Stadt bemühe sich um ein Sanierungsgebiet „Stadtkern V“, „Stadtkern IV“ laufe ja aus. Auch nach 35 Jahren erfolgreicher Stadtsanierung seien immer noch bauliche Missstände festzustellen. Das benötigte städtebauliche Entwicklungskonzept koste rund 12 000 Euro und werde über Fördermittel refinanziert.

In der jüngsten nichtöffentlichen Sitzung wurde beschlossen, dass Annika Dötter aus Ahorn zum 1. Juli ihren Dienst als neue stellvertretende Stadtkämmerin antreten wird. Christoph Kraft, der jetzige Stellvertreter im Rechnungsamt, ist zum Kämmerer seiner Heimatgemeinde gewählt worden.

Im Gewerbepark II wurden Grundstücke an die Unternehmen I.F.R.T. (ehemalige Panzerwaschanlage und Simulatorgebäude) sowie an Elan Müssig verkauft.

Einmütig zugestimmt haben die Räte der Anfang Januar erfolgten Wahl von Kai Götzelmann zum stellvertretenden Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Steinbach. Sein Vorgänger hatte das Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt. Die Amtszeit Götzelmanns beginnt rückwirkend am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Bei den Anfragen kamen aus dem Gremium Hinweise auf Löcher am Parkplatz am Friedhof in Külsheim, eine mögliche Nichteinhaltung von Richtlinien beim Verlegen einer Leitung in Uissigheim sowie die nicht funktionierende E-Ladestation im Bereich der Festhalle. Nach einer Anfrage erläuterte Heiko Wolpert vom Bauamt die Begriffe günstigster/wirtschaftlichster Bieter. Ein Bürger beklagte sich, dass an verschiedenen Bäumen im Stadtgebiet Külsheim „alles rasiert“ worden sei. Zur Frage nach den in der Hauptstraße durch Hackschnitzel entfernten Baumscheiben verwies Schreglmann auf die durch die metallenen Baumscheiben im Winter bestehende Glättegefahr. Es habe deshalb schon Stürze gegeben. Zur Anmerkung des Bürgers, der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiete Kleingartenanlagen“ im Gewann „Hennloch“ in Külsheim störe keinen Menschen, verwies der Bürgermeister auf das Kreisbauamt. hpw